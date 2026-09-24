Mega-Sena 3062 acumula e vai a R$ 45 milhões; 12 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 3062, sorteadas nesta quinta-feira (24/9). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é de que chegue a R$ 45 milhões no próximo sorteio, neste domingo (27/9).

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A Mega-Sena 3062 teve as seguintes dezenas sorteadas: 11 - 38 - 18 - 17 - 05 - 09. Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.

Entre os 86 ganhadores da quina da Mega-Sena, 12 apostas são de Minas Gerais.

As apostas mineiras que acertaram a quina são de Araxá, Belo Horizonte (3), Corinto, Divinópolis (2), João Monlevade, Montes Claros, Nova Lima, Três Pontas e Uberlândia. Das três apostas de Belo Horizonte, uma é um bolão de 12 cotas, que vai receber R$ 59.210,16, enquanto as demais são apostas simples, com prêmio de R$ 19.736,75 cada.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão pagos exclusivamente nas agências bancárias, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo da aposta.

Transferências de valores iguais ou superiores a R$ 10 mil serão realizadas no prazo mínimo de dois dias úteis após o comparecimento do ganhador à agência.

Quem fez a aposta pela internet pode optar por receber o prêmio pelo aplicativo Mercado Pago, desde que o valor líquido não ultrapasse R$ 1.581,44 (valor bruto de R$ 2.259,20).

Caso prefira comparecer a uma lotérica, o apostador deverá apresentar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado no portal Loterias Caixa e válido por 24 horas.

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