Mega-Sena 3062 e outras loterias: confira os números sorteados (24/9)

A Caixa sorteou nesta quinta-feira (24/9), às 21h, os concursos da Mega-Sena 3062, Lotofácil 3788, Quina 7126, Timemania 2446, Dia de Sorte 1306.

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O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Loterias desta quinta-feira (24/9)

Mega-Sena 3062 – R$ 38 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 11 - 38 - 18 - 17 - 05 - 09

Lotofácil 3788 – R$ 5 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 12 - 05 - 21 - 24 - 01 - 20 - 09 - 07 - 22 - 08 - 04 - 16 - 18 - 23 - 17

Quina 7126 – R$ 8,2 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 58 - 70 - 34 - 21 - 69

Timemania 2446 – R$ 16 milhões

O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 44 - 14 - 39 - 30 - 76 - 52 - 18

Time do coração: 31 - CRB/AL

Dia de Sorte 1306 – R$ 250 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o "Mês da Sorte".

Confira as dezenas: 18 - 03 - 13 - 10 - 22 - 05 - 24

Mês da Sorte: 01 - Janeiro

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.



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