Influenciador é preso por aplicar golpes com bolsas de luxo

O influenciador digital Bruno Donato Maffei foi preso no início da noite dessa terça-feira (22/9), no Centro do Rio de Janeiro. Ele é suspeito de aplicar golpes envolvendo a venda de bolsas e outros produtos de alto valor.

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Segundo as investigações, Maffei utilizava a visibilidade nas redes sociais para oferecer mercadorias de luxo e teria cometido fraudes relacionadas às vendas. Ele responde pelos crimes de estelionato e falsidade ideológica.

Conhecido por reunir mais de 400 mil seguidores em um único perfil, o influenciador também é investigado por supostas práticas criminosas semelhantes em diferentes estados brasileiros.

A prisão ocorreu após uma ação conjunta entre a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital, da Polícia Civil do Rio, e a Delegacia Estadual de Investigações Criminais de Goiás. Os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça de Goiás.

O suspeito foi localizado após duas semanas de monitoramento realizado pelo setor de inteligência das polícias dos dois estados. Ele foi abordado enquanto caminhava pelas ruas da região central da capital fluminense e, segundo os policiais, não ofereceu resistência.

A captura foi resultado do compartilhamento de informações entre as corporações do Rio de Janeiro e de Goiás para localizar o investigado e cumprir a ordem judicial.

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Após os procedimentos na delegacia, Maffei foi encaminhado ao sistema prisional, sob responsabilidade da Secretaria de Administração Penitenciária, onde permanece à disposição da Justiça.