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VENTANIA

Rio Grande do Sul tem cidade com 500 casas destelhadas

A prefeitura distribuiu lonas para a população afetada e suspendeu as aulas em três escolas municipais atingidas pelo temporal

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Folhapress - Notícias
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Repórter
22/09/2026 08:40

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Casa destelhada em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul
Segundo balanço divulgado pelo município, 500 casas foram destelhadas e quatro ficaram totalmente destruídas crédito: Prefeitura de Nova Santa Rita

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre, decretou situação de emergência após um temporal atingir a cidade na madrugada de segunda-feira (21) e provocar danos em toda a cidade. 

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Segundo balanço divulgado pelo município, 500 casas foram destelhadas e quatro ficaram totalmente destruídas. Além disso, 40 árvores de grande porte caíram, o que causou a obstrução de 15 ruas e avenidas. 



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A prefeitura distribuiu lonas para a população afetada e suspendeu as aulas em três escolas municipais atingidas pelo temporal. Um centro humanitário recebe os moradores que precisam ficar fora de suas casas. 


A ventania de até 100 km/h chegou a derrubar três caminhões que estavam estacionados em um centro de distribuição da cidade. 


Há entrega de lonas também em outras cidades do Rio Grande do Sul, como Pelotas, onde o evento climático extremo também provocou destelhamentos, queda de árvores, postes, falta de energia elétrica e de água devido à interrupção das operações em cinco estações de tratamento de água. 




Em Rio Grande, os ventos chegaram a 113,7 km/h, derrubando árvores, postes e provocando destelhamentos em várias regiões do município. Um gabinete de crise foi criado na cidade para coordenar as ações de recuperação e definir prioridades. 

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O balanço mais recente da Defesa Civil mostra que o temporal causou danos em 119 municípios. Duas pessoas morreram e três estão desaparecidas.


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