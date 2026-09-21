SUS oferece nova cirurgia que trata glaucoma e catarata de uma só vez

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Uma nova técnica cirúrgica para tratar simultaneamente o glaucoma e a catarata foi incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS). A portaria, oficializada pelo Ministério da Saúde e publicada no Diário Oficial da União, atualiza o tratamento e permite a remoção do cristalino e a desobstrução do canal de drenagem ocular em uma única intervenção.

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O procedimento é direcionado para casos leves a moderados de glaucoma e se destaca por ser menos invasivo. Entre as vantagens estão a recuperação mais rápida do paciente, a redução no risco de complicações e um controle mais eficaz da pressão intraocular, que pode levar à cegueira.

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Atualmente, o tratamento inicial do glaucoma na rede pública utiliza colírios para reduzir a pressão ocular. Quando os medicamentos não funcionam ou o paciente tem dificuldades no uso, as opções incluem intervenções a laser ou cirurgias, como o implante de drenagem conhecido como iStent.

Como funciona o novo tratamento

A nova abordagem abrange duas possibilidades cirúrgicas. Uma delas é a goniotomia excisional, realizada por meio de uma pequena incisão na córnea. A outra é a trabeculotomia transluminal, que utiliza um microcateter ou fio cirúrgico introduzido no canal natural de drenagem do olho.

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Redução de custos

Segundo o Relatório para Sociedade da Conitec, a goniotomia excisional representa uma redução de cerca de R$ 18 mil a cada ano de vida saudável ganho pelo paciente, em comparação com o implante iStent. A adoção desta técnica pode gerar uma economia de R$ 22,4 milhões no primeiro ano e de R$ 93,2 milhões no quinto ano. Ao longo desse período, o montante economizado na substituição da cirurgia com iStent pela goniotomia excisional chegará a R$ 276 milhões.