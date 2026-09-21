Vítimas do acidente de Itumirim: quem eram os seis mortos na tragédia em SP

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A viagem de um grupo de romeiros do distrito de Rosário do Rio Grande, em Itumirim (MG), com destino ao Santuário de Aparecida, em São Paulo, terminou em tragédia neste domingo (20/9). O ônibus em que estavam, que transportava 48 pessoas, caiu de uma ribanceira na Rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-052), em Cruzeiro (SP), resultando na morte de seis pessoas e deixando cerca de 40 feridos. A Prefeitura de Itumirim decretou luto oficial de três dias. As famílias das vítimas agora aguardam os procedimentos para a liberação dos corpos.

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O motorista do ônibus foi preso em flagrante por homicídio culposo, segundo a Polícia Militar de São Paulo. Ele ficou levemente ferido no acidente, foi socorrido e levado à Santa Casa de Cruzeiro e, após receber alta médica, foi detido. Segundo a corporação, a autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para a realização da viagem estava vencida. O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para a presença de álcool.

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Quem são as vítimas fatais do acidente?

As autoridades confirmaram a identidade de parte das seis pessoas que morreram na tragédia. Todos os passageiros eram moradores do distrito de Rosário do Rio Grande, em Itumirim. A comunidade local acompanha com pesar a identificação das vítimas fatais.

Sebastião Petronilo, de 74 anos, morador de Itumirim;

Jairo Antonio de Paula, de 47 anos, natural de Lavras.

Segundo a Polícia Militar, o perfil das vítimas fatais inclui duas pessoas de aproximadamente 65 anos, duas de cerca de 45 anos e uma adolescente de 14 anos; uma sexta vítima morreu após ser levada ao pronto-socorro de Cruzeiro. Os nomes completos das demais vítimas ainda não foram confirmados oficialmente pelas autoridades até a última atualização desta matéria. O processo de identificação formal está em andamento no Instituto Médico Legal (IML) da região.

Qual o estado de saúde dos outros passageiros?

Cerca de 40 passageiros que estavam no ônibus ficaram feridos, com diferentes níveis de gravidade. Eles foram socorridos e encaminhados para hospitais e unidades de pronto atendimento em cidades como Cruzeiro, Lorena, Taubaté e Guaratinguetá. As unidades de saúde recebem os feridos para tratamento e observação médica.

As famílias das vítimas aguardam a conclusão dos trabalhos do IML para a liberação dos corpos e organização dos velórios e sepultamentos em sua cidade de origem, em Minas Gerais.

O que se sabe sobre o acidente em Cruzeiro?

O acidente ocorreu no quilômetro 232 da rodovia, na descida da Serra da Mantiqueira, quando o ônibus com os peregrinos perdeu o controle. O veículo saiu da pista e caiu de uma ribanceira de aproximadamente 15 metros de altura. O grupo havia saído do Sul de Minas com o objetivo de participar de atividades religiosas no santuário paulista. O ônibus partiu por volta das 22h do sábado (19) e o acidente ocorreu na madrugada de domingo, por volta das 5h15/5h30.

O veículo pertence à empresa Botelhos Viagens, sediada em Lavras (MG). Segundo relato de uma familiar ouvida pelo g1, o próprio motorista é proprietário da empresa.

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Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), da Guarda Civil Municipal, da Defesa Civil e da polícia foram mobilizadas para o local. Os trabalhos de socorro se estenderam ao longo do dia para atender os feridos e remover os corpos das vítimas fatais. A perícia também esteve no local para levantar informações que ajudem a esclarecer as circunstâncias do acidente.