Vento de 115 km/h derruba prédio e deixa 930 mil sem luz no RS

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A ventania que atingiu o Rio Grande do Sul derrubou um prédio desocupado na Rua Marcílio Dias, na área central de Pelotas. Na cidade, os ventos alcançaram 89 km/h por volta da 1h desta segunda-feira. O imóvel que desabou já abrigou uma loja de departamento, mas estava vazio.

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Tempestades com ventos intensos foram registradas em todo o estado. Em São Jerônimo, as rajadas chegaram a 115,8 km/h, enquanto em Rio Grande atingiram 113,7 km/h. Na cidade de Cerrito, a velocidade foi de 104,1 km/h. Pelo menos 20 municípios tiveram ventos acima de 80 km/h.

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Na Região Metropolitana de Porto Alegre, cidades como Novo Hamburgo, Canoas e Eldorado do Sul também registraram estragos. Houve bloqueio na BR-116 devido a postes de energia que caíram sobre a pista.

Às 2h50, a Defesa Civil estadual emitiu um alerta vermelho, prevendo tempestades com ventos superiores a 90 km/h. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também publicou um aviso vermelho para o estado, válido até as 23h59, com previsão de até 100 milímetros de chuva.

O aviso vermelho é o grau mais alto na escala do Inmet, que se divide em:

Amarelo: perigo potencial

Laranja: perigo

Vermelho: grande perigo

Conforme dados das concessionárias RGE e CEEE Equatorial, mais de 930 mil pontos estavam sem luz no estado às 5h50.

Previsão do tempo

Segundo a Climatempo Meteorologia, esta segunda-feira apresenta o maior risco meteorológico da semana no Rio Grande do Sul. A instabilidade é causada por um sistema de baixa pressão associado ao avanço de uma frente fria. Há previsão de temporais, granizo e rajadas de vento que podem superar 100 km/h.

Os maiores volumes de chuva, entre 50 e 100 milímetros, devem se concentrar no Centro, Norte, Vales e na Serra Gaúcha, com possibilidade de ultrapassar 170 milímetros em pontos isolados. As temperaturas máximas podem chegar a 29°C em municípios como São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Taquara.

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Entre terça e quarta-feira, a frente fria se afasta e dá lugar a uma massa de ar polar, que provocará uma queda acentuada nas temperaturas. O frio se intensifica no meio da semana, com termômetros marcando cerca de 2°C nas áreas mais frias da Campanha e da Serra Gaúcha.