"Prosperity Partnership": entenda a polêmica envolvendo André Marinho, terras raras e os EUA
Memorando sobre minerais estratégicos causa embate eleitoral; proposta ligada a Flávio Bolsonaro enfrenta acusações de financiamento ilegal de campanha
compartilhe
A discussão sobre a exploração de minerais estratégicos no Brasil ganhou contornos políticos em setembro de 2026, depois que veio à tona um memorando elaborado por André Marinho, candidato do Partido Novo ao governo do Rio de Janeiro e filho de Paulo Marinho, suplente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O documento, identificado como parte da campanha presidencial de Flávio e batizado de "Prosperity Partnership", propõe uma parceria entre Brasil e Estados Unidos para a exploração de minerais críticos e terras raras em um eventual governo do senador, revelação que reforça suspeitas de financiamento estrangeiro ilegal já levantadas por outro presidenciável, Renan Santos (Missão). O episódio reacende o debate sobre as terras raras e as regras para sua exploração em solo nacional.
O que são terras raras?
As terras raras são um grupo de 17 elementos químicos da tabela periódica, essenciais como matéria-prima para indústrias de alta tecnologia. Apesar do nome, não são necessariamente raras em abundância, mas sua extração e processamento são complexos e concentrados em poucos países.
Leia Mais
O que são terras raras e por que o Brasil quer explorar minerais considerados essenciais para carros elétricos, chips e tecnologia militar
Minas Gerais lidera a corrida nacional pela extração de terras raras
Entenda por que as terras raras são indispensáveis para celulares modernos
Para que servem os minerais de terras raras?
Esses elementos são componentes vitais na fabricação de diversos produtos tecnológicos e equipamentos avançados. Seu uso é indispensável em vários setores, desde a eletrônica de consumo até a indústria de defesa.
Tecnologia: fabricação de smartphones, telas de TV (európio), computadores e discos rígidos com ímãs permanentes (neodímio).
Energia limpa: produção de ímãs para turbinas eólicas e motores de carros elétricos.
Setor de defesa: componentes para mísseis, drones, sonares e sistemas de radar.
Saúde: equipamentos de ressonância magnética (gadolínio) e outros aparelhos médicos.
Como funciona a concessão para explorar minerais no Brasil?
O processo de licenciamento para a exploração mineral no Brasil é regulado pela Agência Nacional de Mineração (ANM) e segue um rito processual rigoroso, dividido em duas fases principais: a de autorização de pesquisa e a de concessão de lavra. O objetivo é garantir que a exploração dos recursos minerais seja feita de forma organizada e sustentável.
Requerimento de Pesquisa: o interessado (pessoa física ou empresa) apresenta um plano de pesquisa mineral à ANM, delimitando a área de interesse.
Autorização de Pesquisa: se o plano for aprovado, a agência concede um alvará que autoriza a realização de estudos para verificar a viabilidade econômica do minério na área.
Relatório Final de Pesquisa: ao final do prazo, o titular deve apresentar um relatório detalhado à ANM com os resultados. Se for positivo, ele tem o prazo de um ano para solicitar a concessão de lavra.
Concessão de Lavra: com o relatório aprovado, o interessado pode finalmente requerer a concessão de lavra. Essa fase envolve a apresentação de um plano de aproveitamento econômico, além de licenças ambientais. Só então o governo autoriza o início da extração.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Qual o valor estratégico das terras raras para o país?
O domínio da cadeia produtiva das terras raras é visto como um fator de soberania nacional e desenvolvimento econômico. Como a China concentra atualmente a maior parte da produção global, países buscam diversificar seus fornecedores. Para o Brasil, que possui uma das maiores reservas mundiais desses minerais, o investimento em sua exploração e beneficiamento poderia reduzir a dependência externa de tecnologia e posicionar o país como um fornecedor-chave nesse mercado estratégico.