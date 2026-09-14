"Prosperity Partnership": entenda a polêmica envolvendo André Marinho, terras raras e os EUA

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A discussão sobre a exploração de minerais estratégicos no Brasil ganhou contornos políticos em setembro de 2026, depois que veio à tona um memorando elaborado por André Marinho, candidato do Partido Novo ao governo do Rio de Janeiro e filho de Paulo Marinho, suplente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

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O documento, identificado como parte da campanha presidencial de Flávio e batizado de "Prosperity Partnership", propõe uma parceria entre Brasil e Estados Unidos para a exploração de minerais críticos e terras raras em um eventual governo do senador, revelação que reforça suspeitas de financiamento estrangeiro ilegal já levantadas por outro presidenciável, Renan Santos (Missão). O episódio reacende o debate sobre as terras raras e as regras para sua exploração em solo nacional.

O que são terras raras?

As terras raras são um grupo de 17 elementos químicos da tabela periódica, essenciais como matéria-prima para indústrias de alta tecnologia. Apesar do nome, não são necessariamente raras em abundância, mas sua extração e processamento são complexos e concentrados em poucos países.

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Para que servem os minerais de terras raras?

Esses elementos são componentes vitais na fabricação de diversos produtos tecnológicos e equipamentos avançados. Seu uso é indispensável em vários setores, desde a eletrônica de consumo até a indústria de defesa.

Tecnologia: fabricação de smartphones, telas de TV (európio), computadores e discos rígidos com ímãs permanentes (neodímio).

Energia limpa: produção de ímãs para turbinas eólicas e motores de carros elétricos.

Setor de defesa: componentes para mísseis, drones, sonares e sistemas de radar.

Saúde: equipamentos de ressonância magnética (gadolínio) e outros aparelhos médicos.

Como funciona a concessão para explorar minerais no Brasil?

O processo de licenciamento para a exploração mineral no Brasil é regulado pela Agência Nacional de Mineração (ANM) e segue um rito processual rigoroso, dividido em duas fases principais: a de autorização de pesquisa e a de concessão de lavra. O objetivo é garantir que a exploração dos recursos minerais seja feita de forma organizada e sustentável.

Requerimento de Pesquisa: o interessado (pessoa física ou empresa) apresenta um plano de pesquisa mineral à ANM, delimitando a área de interesse. Autorização de Pesquisa: se o plano for aprovado, a agência concede um alvará que autoriza a realização de estudos para verificar a viabilidade econômica do minério na área. Relatório Final de Pesquisa: ao final do prazo, o titular deve apresentar um relatório detalhado à ANM com os resultados. Se for positivo, ele tem o prazo de um ano para solicitar a concessão de lavra. Concessão de Lavra: com o relatório aprovado, o interessado pode finalmente requerer a concessão de lavra. Essa fase envolve a apresentação de um plano de aproveitamento econômico, além de licenças ambientais. Só então o governo autoriza o início da extração. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Qual o valor estratégico das terras raras para o país?

O domínio da cadeia produtiva das terras raras é visto como um fator de soberania nacional e desenvolvimento econômico. Como a China concentra atualmente a maior parte da produção global, países buscam diversificar seus fornecedores. Para o Brasil, que possui uma das maiores reservas mundiais desses minerais, o investimento em sua exploração e beneficiamento poderia reduzir a dependência externa de tecnologia e posicionar o país como um fornecedor-chave nesse mercado estratégico.