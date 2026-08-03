'Lei Pelé' e 'Lei do Mandante': entenda as leis que regem o futebol hoje

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As decisões que agitam o futebol brasileiro, vindas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ou do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), não surgem do acaso. Elas são baseadas em uma estrutura legal complexa, onde duas leis se destacam: a "Lei Pelé", que revolucionou os contratos dos atletas, e a mais recente "Lei do Mandante", que alterou as regras dos direitos de transmissão.

Compreender como essa legislação esportiva funciona é o primeiro passo para analisar as polêmicas que dominam as discussões, desde punições a clubes até a negociação de partidas na televisão.

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O que é a Lei Pelé?

A "Lei Pelé", oficialmente Lei nº 9.615 de 1998, é a principal norma que regula o esporte no Brasil. Ela modernizou as relações de trabalho entre atletas e clubes, extinguindo a antiga figura do "passe", que prendia o jogador à equipe por tempo indeterminado e o tratava como propriedade.

Na prática, a lei estabeleceu novas regras para o vínculo empregatício e a liberdade profissional dos jogadores. Seus pontos mais importantes definem que:

Fim do passe: o atleta se torna livre para negociar com qualquer outra equipe ao final de seu contrato, sem necessidade de pagamento de indenização pelo novo clube ao antigo.

Contrato de trabalho: a relação entre clube e atleta passou a ser formalmente um contrato de trabalho com prazo determinado, garantindo direitos trabalhistas.

Cláusulas compensatórias: a "Lei Pelé" também criou duas figuras distintas para regular o fim do vínculo. A cláusula indenizatória desportiva obriga o atleta (ou o clube que o contrata) a pagar um valor ao clube de origem caso ele rompa o contrato antes do prazo para se transferir. Já a cláusula compensatória desportiva protege o atleta: se o clube descumprir o contrato, por exemplo atrasando salários por três meses ou mais, o atleta pode rescindir o vínculo, transferir se livremente e ainda exigir o pagamento dessa compensação.

Como funciona a Lei do Mandante?

A "Lei do Mandante", como ficou conhecida a Lei nº 14.205 de 2021, alterou as regras sobre os direitos de transmissão de eventos esportivos. Antes dela, para uma partida ser exibida, era necessário que os dois times envolvidos, o mandante e o visitante, tivessem acordo com a mesma emissora.

Essa nova legislação simplificou o processo e deu mais poder de negociação aos clubes. Agora, o direito de negociar a exibição de uma partida pertence exclusivamente ao clube mandante, ou seja, aquele que joga em casa.

As principais mudanças são:

Negociação exclusiva: apenas o time da casa precisa autorizar a transmissão do jogo. O clube visitante não tem mais poder de veto.

Aumento da concorrência: a medida estimula que mais empresas de mídia, incluindo serviços de streaming, possam negociar partidas individualmente.

Impacto financeiro: a lei visa equilibrar as receitas de transmissão, permitindo que clubes menores negociem seus próprios jogos em vez de dependerem de pacotes coletivos.

Qual a relação com as decisões da CBF e do STJD?

Tanto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quanto o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) utilizam essa base legal para criar seus regulamentos e julgar disputas. A "Lei Pelé" fundamenta quase todas as decisões sobre contratos, transferências, registros e sanções a jogadores. Já a "Lei do Mandante" orienta as novas regras dos campeonatos sobre direitos de transmissão e arena, impactando diretamente a organização das competições e as finanças dos clubes.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.