Eduardo Leite anuncia fim de união estável com médico Thalis Bolzan

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), anunciou o fim do relacionamento com o médico Thalis Bolzan, com quem mantinha uma união estável desde 2024. O casal estava junto desde 2020 e tornou o namoro público no ano seguinte.

Leite confirmou a separação e afirmou que a decisão foi tomada em comum acordo. "É verdade que eu e o Thalis decidimos, de forma madura e em comum acordo, seguir caminhos diferentes", disse em entrevista ao "Zero Hora". Segundo o jornal, os dois estão separados há cerca de um mês, e Bolzan já deixou o Palácio Piratini, residência oficial do governador, onde morava desde a formalização da união estável.

Leite ainda pediu discrição sobre a vida pessoal do ex-casal. "Foi uma decisão construída com muito diálogo, respeito e carinho pela história que vivemos juntos. Seguimos preservando o afeto e a admiração um pelo outro", declarou.

O governador falou pela primeira vez publicamente sobre sua sexualidade em 2021, em entrevista ao programa Conversa com Bial, da Globo, quando afirmou ser "um governador gay" e assumiu o relacionamento com Thalis.

Na cerimônia de posse para o atual mandato, em janeiro de 2023, Leite fez uma declaração pública ao companheiro. Nessa época, Thalis ainda morava em São Paulo. Posteriormente, mudou-se para Porto Alegre, onde trocou a atuação na pediatria pela endocrinologia e abriu um consultório.

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Durante a campanha eleitoral de 2022, o relacionamento também entrou no debate político. O então candidato Onyx Lorenzoni (PL) afirmou que o Estado precisava de "uma primeira-dama de verdade", declaração que provocou repercussão negativa e acabou explorada durante a disputa vencida por Leite.