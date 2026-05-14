Crise de Flávio Bolsonaro reacende lamento sobre candidatura de Eduardo Leite

Lideranças do chamado centro democrático passaram o dia de ontem lamentando o fato de Eduardo Leite ter sido preterido na disputa interna do PSD pelo candidato à Presidência da República.

O desgaste na candidatura de Flávio Bolsonaro pode tirar votos do pré-candidato do PL, mas há a compreensão de que esse eleitorado deve migrar para outros nomes do campo da direita.

Se Eduardo Leite estivesse no jogo, talvez não tivesse força para, apesar dos fatos novos, superar a polarização, mas arrancaria também votos de Lula e poderia ampliar espaço.

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No PSDB, legenda que deixou para migrar para a sigla de Gilberto Kassab, o governador do Rio Grande do Sul teria candidatura garantida ao Planalto. E estaria sendo incensado em uma semana como esta.