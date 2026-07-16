Qual o custo de um deputado? Veja o salário e os benefícios na Câmara

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O salário mensal de um deputado federal em 2026 é de R$ 46.366,19. Este valor, no entanto, representa apenas o ponto de partida para compreender o custo total de um parlamentar para os cofres públicos, que pode chegar a R$ 3,5 milhões anuais. A estrutura de trabalho na Câmara dos Deputados, em Brasília, envolve uma série de verbas e auxílios que elevam consideravelmente essa cifra.

Cada um dos 513 deputados federais tem direito a benefícios que garantem o funcionamento do gabinete e o exercício do mandato. Os gastos incluem desde a contratação de assessores até despesas com passagens aéreas, alimentação e moradia, formando um complexo sistema de remuneração e suporte.

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Qual é o salário de um deputado federal?

O subsídio bruto mensal de um deputado federal é de R$ 46.366,19. O valor é equivalente ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que serve como teto para o funcionalismo público no Brasil. Sobre essa remuneração incidem os descontos de Imposto de Renda e Previdência. É importante notar que esses valores, vigentes em 2026, são reajustados periodicamente e podem ser consultados em detalhe no Portal da Transparência da Câmara dos Deputados.

O que é a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap)?

A Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, conhecida como "cotão", é uma verba mensal destinada a custear as despesas do mandato. Seus valores variam entre R$ 41,6 mil e R$ 57,3 mil, conforme o estado de origem do deputado, para compensar principalmente os custos com passagens aéreas até Brasília.

Quais despesas a cota parlamentar cobre?

A Ceap pode ser usada para reembolsar uma variedade de gastos essenciais para a atividade legislativa. O uso dos recursos deve ser comprovado por meio de notas fiscais. As principais despesas cobertas são:

Passagens aéreas, terrestres e marítimas.

Serviços de telefonia.

Serviços postais.

Manutenção de escritórios de apoio no estado de origem.

Alimentação do parlamentar.

Hospedagem.

Combustíveis e lubrificantes.

Serviços de segurança privada.

Deputados recebem auxílio-moradia?

Sim, os parlamentares que não ocupam um dos 447 apartamentos funcionais da Câmara têm direito a um auxílio-moradia no valor de R$ 4.253,00 mensais. O benefício é pago para cobrir despesas de aluguel ou hotel em Brasília e pode ser recebido em dinheiro ou por reembolso.

Quanto custa a estrutura de um gabinete?

Cada deputado dispõe de uma verba de gabinete de R$ 165.806,07 por mês, valor reajustado pela Mesa Diretora da Câmara em fevereiro de 2026, que elevou o teto anterior de R$ 133,2 mil. Este recurso é usado exclusivamente para pagar os salários de até 25 secretários parlamentares, que podem ser contratados para trabalhar tanto em Brasília quanto no estado de origem do político.

Além desses valores, os deputados têm direito a assistência médica e odontológica, extensiva aos seus dependentes. Ao final do mandato, eles também podem se aposentar por um plano de previdência específico do Congresso Nacional.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.