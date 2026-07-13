Instituto KondZilla oferece aulão gratuito sobre comunicação
Com novo formato presencial e online, evento terá transmissão ao vivo e certificado gratuito válido como horas complementares para estudantes
compartilheSIGA
O Instituto KondZilla inicia suas atividades pedagógicas de 2026 com o aulão gratuito "ComunicAÇÃO: Sua voz, sua causa" nesta segunda-feira (13/7), às 19h. O encontro marca uma nova fase da iniciativa, que apresenta identidade visual renovada e um novo formato de evento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A aula será realizada presencialmente no Juicyhub, em Santos (SP), e terá transmissão online. Os interessados, tanto na modalidade presencial quanto na remota, devem resgatar o ingresso gratuito pela plataforma Sympla.
Leia Mais
IADG e Targ Comunicação realizam o Projeto Jornada do Conhecimento: Capacitação e Inovação 2026 - Targ Connect
Hotmart abre inscrição de capacitação para jovens de periferia de BH
Todos que comprovarem presença receberão um certificado, que pode ser utilizado como horas complementares por estudantes do ensino superior. O evento reunirá convidados com trajetórias ligadas à comunicação, cultura e impacto social.
Entre os palestrantes estão a jornalista Semayat Oliveira, cofundadora do Nós, Mulheres da Periferia, e o fotógrafo Roger Cipó, diretor do podcast "Todo dia história negra". A edição também terá parceria com a influenciadora digital virtual Ju do Bolsa.
João Vitor Caires, diretor executivo do Instituto KondZilla, afirma que a comunicação é uma ferramenta de transformação. "O novo formato do Aulão foi pensado justamente para ampliar esse alcance, conectando participantes de diferentes territórios e democratizando ainda mais o acesso ao conhecimento", destaca.
Em 2025, a Escola de Criadores formou 100 jovens presencialmente em Santos, Guarujá, Cubatão e na Zona Leste de São Paulo. Na modalidade online, foram mais de 450 participantes, com a emissão de 1.500 certificados para alunos de diversas regiões do Brasil.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.