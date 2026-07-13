Instituto KondZilla oferece aulão gratuito sobre comunicação

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Instituto KondZilla inicia suas atividades pedagógicas de 2026 com o aulão gratuito "ComunicAÇÃO: Sua voz, sua causa" nesta segunda-feira (13/7), às 19h. O encontro marca uma nova fase da iniciativa, que apresenta identidade visual renovada e um novo formato de evento.

A aula será realizada presencialmente no Juicyhub, em Santos (SP), e terá transmissão online. Os interessados, tanto na modalidade presencial quanto na remota, devem resgatar o ingresso gratuito pela plataforma Sympla.

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Todos que comprovarem presença receberão um certificado, que pode ser utilizado como horas complementares por estudantes do ensino superior. O evento reunirá convidados com trajetórias ligadas à comunicação, cultura e impacto social.

Entre os palestrantes estão a jornalista Semayat Oliveira, cofundadora do Nós, Mulheres da Periferia, e o fotógrafo Roger Cipó, diretor do podcast "Todo dia história negra". A edição também terá parceria com a influenciadora digital virtual Ju do Bolsa.

João Vitor Caires, diretor executivo do Instituto KondZilla, afirma que a comunicação é uma ferramenta de transformação. "O novo formato do Aulão foi pensado justamente para ampliar esse alcance, conectando participantes de diferentes territórios e democratizando ainda mais o acesso ao conhecimento", destaca.

Em 2025, a Escola de Criadores formou 100 jovens presencialmente em Santos, Guarujá, Cubatão e na Zona Leste de São Paulo. Na modalidade online, foram mais de 450 participantes, com a emissão de 1.500 certificados para alunos de diversas regiões do Brasil.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.