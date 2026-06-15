IADG e Targ Comunicação realizam o Projeto Jornada do Conhecimento: Capacitação e Inovação 2026 - Targ Connect

Goiânia recebe nos dias 17 e 18 de junho o evento voltado ao setor da comunicação que reunirá profissionais de marketing, relações públicas, assessoria de imprensa, criadores de conteúdo, empresários e estudantes da área. A programação será realizada das 13h às 19h, no IPOG, com carga horária total de 16 horas. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas.

A ação integra o Projeto Jornada do Conhecimento: Capacitação e Inovação 2026, realizado pelo Instituto de Apoio e Desenvolvimento à Gestão (IADG), em parceria com a Targ Comunicação e com apoio do Instituto de Pós-Graduação e Graduação (IPOG), nascendo o Targ Connect. O nome do evento foi concebido para refletir uma proposta moderna, dinâmica e alinhada às novas tendências do mercado da comunicação, unindo a proposta da Targ Comunicação ao conceito de “connect” proposto pelo IADG que remete à conexão entre pessoas, ideias, conhecimento e oportunidades, traduzindo o caráter inovador e colaborativo da iniciativa. A ação possui relevante interesse público e recíproco, ao disponibilizar gratuitamente à população oportunidades de qualificação profissional, atualização de conhecimentos e desenvolvimento de competências voltadas ao mercado da comunicação e da economia criativa. O projeto foi estruturado para estimular a inovação, fortalecer a troca de experiências entre profissionais de diferentes segmentos e ampliar o acesso ao conhecimento, contribuindo para a formação de profissionais mais preparados para os desafios contemporâneos do setor.

Dentro dessa proposta, o Targ Connect foi concebido como um ambiente de aprendizado, atualização profissional e networking, reunindo especialistas, influenciadores, empresários, comunicadores e estudantes para debater tendências, desafios e oportunidades do mercado contemporâneo da comunicação. O encontro busca promover conexões estratégicas, incentivar o compartilhamento de experiências e fortalecer o ecossistema da comunicação e da inovação em Goiás.

A programação contará com palestras, painéis de discussão e oficinas práticas conduzidas por profissionais com atuação em empresas, veículos de comunicação, projetos de entretenimento e iniciativas ligadas ao ambiente digital. Entre os temas previstos estão marketing de influência, assessoria de imprensa, posicionamento de marca, monetização de conteúdo, tendências do comportamento do consumidor, inteligência artificial aplicada à comunicação e comunicação corporativa.

Entre os nomes já confirmados estão profissionais que atuam em posições de liderança em empresas, projetos e marcas de alcance regional e nacional. A programação inclui um painel especial conduzido pelas idealizadoras do evento, Bianka Muniz e Juliana Teles, com a participação de Idianara Pereira, diretora de Marketing da Balada Music; Kika Branco, head de Marketing e Relacionamento do Complexo Serra Dourada; Ian Parada, head de Marketing e produtor; Isa Fernandes, mentora e estrategista de inovação; e Murilo Rodrigues, empresário e produtor de eventos.

O evento também contará com palestras de Bruno Azambuja, diretor de Marketing e Comunicação do IPOG; Carlos Martins, gerente da B2 e professor de Relações Públicas; e Ana Luiza Rosa, profissional de marketing com atuação em estratégias digitais. Nas oficinas práticas, os participantes terão acesso a conteúdos ministrados por Edeyc Borges, Gabriela Machado, Jayme Diogo e Jadria Boa Sorte, abordando temas ligados à criação de conteúdo, comportamento, tráfego pago, inteligência artificial e posicionamento digital.

Para a publicitária Bianka Muniz e a jornalista Juliana Teles, sócias-fundadoras da Targ Comunicação o evento surge em um momento de transformação permanente do setor.

“Os profissionais da comunicação convivem diariamente com mudanças nas plataformas, no comportamento do público e nas formas de relacionamento entre marcas e consumidores. O Targ Connect foi estruturado para reunir pessoas que atuam diretamente nesse mercado e criar um ambiente de aprendizado baseado em experiências práticas e compartilhadas por quem participa das decisões e da execução dos projetos”, afirma Bianka.

Juliana destaca que o encontro busca contribuir para o fortalecimento do mercado goiano por meio da aproximação entre diferentes áreas da comunicação.

“Goiás possui profissionais qualificados e um mercado em constante desenvolvimento. Reunir especialistas, influenciadores, jornalistas, empresários e estudantes em um mesmo ambiente favorece a troca de conhecimento, amplia oportunidades de relacionamento profissional e contribui para o crescimento do setor como um todo”, ressalta.

Além dos conteúdos apresentados no palco principal, o evento contará com momentos destinados à interação entre participantes, palestrantes e convidados, favorecendo a construção de relacionamentos profissionais e o compartilhamento de experiências entre diferentes áreas da comunicação.

A realização do Targ Connect integra as ações do Projeto Jornada do Conhecimento: Capacitação e Inovação 2026, iniciativa desenvolvida pelo IADG em parceria com a Targ Comunicação para ampliar oportunidades de capacitação, fomentar a inovação, fortalecer a economia criativa e democratizar o acesso ao conhecimento por meio de atividades gratuitas voltadas ao desenvolvimento profissional e ao fortalecimento do mercado da comunicação em Goiás.

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Serviço: Targ Connect 2026 Quando:17 e 18 de junho de 2026 Horário:das 13h às 19h Local: IPOG Goiânia Inscrições gratuitas: https://beta.meubilhete.com.br/targ-connect Vagas: limitadas aos 500 primeiros inscritos @iadgestao @targconnect