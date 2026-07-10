Mulher morre após sofrer queimaduras durante cerimônia em terreiro

Caroline Pinto dos Santos morreu na manhã dessa quinta-feira (9/7) após 25 dias internada com queimaduras em 65% do corpo. Ela foi atingida por chamas em 13 de junho durante uma cerimônia em um terreiro de candomblé em Realengo, Zona Oeste do Rio, e ficou no Hospital Pedro II, em Santa Cruz.

Um vídeo registrou o momento do acidente. Caroline estava agachada perto de imagens religiosas quando um homem se aproximou de uma cumbuca com fogo e jogou combustível sobre ela. As chamas se espalharam imediatamente e atingiram a mulher. Nas imagens, é possível ver o desespero dos presentes, que gritam pedindo água.

Casa do Ogum afirma que membros estão à disposição das investigações

A família afirma que os responsáveis pelo terreiro abandonaram o local depois do ocorrido. Caroline deixa três filhas. Uma delas usou as redes sociais para se despedir: "Mãe, você sempre será minha saudade eterna".

A Casa do Ogum divulgou uma nota afirmando que "não compactua com qualquer conduta" que tenha causado o incêndio e que seus membros estão à disposição para colaborar com as investigações. A casa também manifestou solidariedade à família.

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A defesa de Thayane Alves, conhecida como Thayane de Osun, informou que "já estão sendo adotadas as medidas jurídicas cabíveis, nas esferas cível e criminal", para responsabilizar quem divulgou informações consideradas inverídicas sobre ela. A nota pede cautela na divulgação de informações não confirmadas e anuncia que a "versão integral e detalhada dos fatos" será tornada pública em breve.