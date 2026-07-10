Mulher morre após sofrer queimaduras durante cerimônia em terreiro
Ela foi atingida por chamas em 13 de junho durante uma cerimônia em um terreiro de candomblé em Realengo, Zona Oeste do Rio
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Caroline Pinto dos Santos morreu na manhã dessa quinta-feira (9/7) após 25 dias internada com queimaduras em 65% do corpo. Ela foi atingida por chamas em 13 de junho durante uma cerimônia em um terreiro de candomblé em Realengo, Zona Oeste do Rio, e ficou no Hospital Pedro II, em Santa Cruz.
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Um vídeo registrou o momento do acidente. Caroline estava agachada perto de imagens religiosas quando um homem se aproximou de uma cumbuca com fogo e jogou combustível sobre ela. As chamas se espalharam imediatamente e atingiram a mulher. Nas imagens, é possível ver o desespero dos presentes, que gritam pedindo água.
Casa do Ogum afirma que membros estão à disposição das investigações
A família afirma que os responsáveis pelo terreiro abandonaram o local depois do ocorrido. Caroline deixa três filhas. Uma delas usou as redes sociais para se despedir: "Mãe, você sempre será minha saudade eterna".
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A Casa do Ogum divulgou uma nota afirmando que "não compactua com qualquer conduta" que tenha causado o incêndio e que seus membros estão à disposição para colaborar com as investigações. A casa também manifestou solidariedade à família.
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A defesa de Thayane Alves, conhecida como Thayane de Osun, informou que "já estão sendo adotadas as medidas jurídicas cabíveis, nas esferas cível e criminal", para responsabilizar quem divulgou informações consideradas inverídicas sobre ela. A nota pede cautela na divulgação de informações não confirmadas e anuncia que a "versão integral e detalhada dos fatos" será tornada pública em breve.