Pai é flagrado chutando o rosto da filha de 3 anos em rua no Paraná
Mãe da criança só descobriu a agressão quando as imagens passaram a circular na redes sociais. A Polícia Civil investiga o caso
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Um vídeo de câmeras de seguranças mostra o momento em que um pai é flagrado chutando o rosto da filha, de três anos. As imagens chocantes foram registradas por câmeras de segurança, neste domingo (5/7), em uma via pública. As agressões aconteceram na cidade de Francisco Beltrão, no Paraná.
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O homem aparece no vídeo acompanhado da menina e de outro filho, de 5 anos. Eles carregam sacolas. Durante a caminhada, ele se vira e atinge a filha com o chute. Ela cai sentada no chão. Segundos depois, outro homem aparece tentando intervir, mas é confrontado pelo pai da criança.
????Pai é flagrado chutando o rosto da filha de 3 anos em rua no Paraná— Correio Braziliense (@correio) July 9, 2026
Mãe da criança só descobriu a agressão quando as imagens passaram a circular na redes sociais. A Polícia Civil investiga o casohttps://t.co/xWLs1rnaXh pic.twitter.com/RJKQZ5rLph
Segundo o G1, a mãe da menina só descobriu o que aconteceu quando o vídeo passou a circular nas redes sociais. Ela registrou um Boletim de Ocorrência nesta terça-feira (7/7). Até o momento da publicação desta reportagem, o homem não foi encontrado e nem teve o nome divulgado. Ele pode responder por lesão corporal.
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A Polícia Civil do Paraná instaurou um inquérito e medidas protetivas foram solicitadas para a segurança das duas crianças e da mãe. O Conselho Tutelar também acompanha o caso.