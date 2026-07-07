Mega-Sena acumula de novo e vai a R$ 45 milhões; 10 de MG acertam 5 dezenas

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 3028, sorteadas na noite desta terça-feira (7/7), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O valor estimado para o próximo sorteio, que acontece na quinta-feira (9/7), às 21h, é de R$ 45 milhões.

Os números sorteados foram: 02 – 10 – 11 – 25 – 51 – 56.

Das 61 apostas ganhadoras das cinco dezenas, 10 são de Minas e todas eram simples – Belo Horizonte (5), Divinópolis, Nova Lima, Paracatu, São José da Barra e Sete Lagoas – e cada uma receberá R$ 29.711,79.

Quem pretende tentar a sorte na Mega-Sena precisa acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos. O valor da aposta com seis dezenas é de R$ 6.

Quina

Outra loteria que acumulou foi a Quina 7058. Com o resultado, o prêmio estimado agora é de R$ 8,5 milhões. O sorteio acontece nesta quarta-feira (8/7).

Os números sorteados foram: 27 – 47 – 57 – 70 – 78.

Vinte e sete apostas acertaram quatro números, sendo cinco de Minas Gerais – Belo Horizonte, Juiz de Fora, Mariana, Ouro Preto (uma simples e um bolão com cinco cotas) – e cada uma receberá R$ 18.100,72.

Para a Quina, o apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

O valor da aposta com cinco números é de R$ 3.



Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.