Lotofácil 3722 acumula e 17 apostas mineiras acertam 14 números

Ninguém acertou os 15 números da Lotofácil 3722, sorteada nesta segunda-feira (29/6), e prêmio, que era de R$ 1,5 milhão, acumulou. Para esta terça-feira (30/6), o valor estimado é de R$ 4 milhões. Os sorteios acontecem no Espaço da Sorte, em São Paulo, e o Estado de Minas acompanha em tempo real.

Os números do sorteio desta segunda foram: 02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 23

Dezessete apostas, das 138 que acertaram 14 dezenas, foram realizadas em Minas Gerais. Cada aposta ganhadora receberá R$ 2.386.

Quem quiser tentar a sorte no concurso 3723 da Lotofácil, que será sorteado às 21h desta terça-feira, precisa preencher de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torcer para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.