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RIO DE JANEIRO

Colombiana é indiciada por injúria racial na Rocinha

Uma turista foi indiciada após oferecer uma banana a uma capoeirista durante uma apresentação na comunidade da Rocinha

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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
Repórter
22/06/2026 15:39

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Turista colombiana é indiciada por injúria racial após caso na Rocinha
Nas imagens, uma turista tenta colocar uma banana em uma sacola usada para arrecadar doações ao fim de uma roda de capoeira crédito: Tupi

Uma turista colombiana foi indiciada pela Polícia Civil por injúria racial após oferecer uma banana a um capoeirista durante uma apresentação na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Além do indiciamento, as autoridades solicitaram a inclusão do nome da mulher na lista de alerta vermelho da Interpol.

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Investigadores da 11ª DP (Rocinha) constataram que a turista deixou o Brasil em 27 de maio, um dia após o ocorrido, em uma aparente tentativa de evitar a responsabilização criminal pelo ato.

Relembre o caso na Rocinha

O caso ocorreu em 26 de maio e foi registrado em vídeo. Nas imagens, uma turista tenta colocar uma banana em uma sacola usada para arrecadar doações ao fim de uma roda de capoeira.

Leia Mais

O capoeirista Rhian Gerônimo Martins da Silva, conhecido como Nescau, percebeu a ação e afastou a sacola. Outra mulher que acompanhava a turista aparece rindo na gravação.

Na época, Nescau disse que o grupo ficou confuso no início, mas depois percebeu a conotação racista do gesto.

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O episódio na Rocinha ocorreu meses após outro caso de racismo envolvendo uma estrangeira no Rio. No início do ano, a argentina Agostina Páez foi indiciada após imitar um macaco e ofender funcionários de um quiosque em Ipanema.

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