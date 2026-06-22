Colombiana é indiciada por injúria racial na Rocinha
Uma turista foi indiciada após oferecer uma banana a uma capoeirista durante uma apresentação na comunidade da Rocinha
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Uma turista colombiana foi indiciada pela Polícia Civil por injúria racial após oferecer uma banana a um capoeirista durante uma apresentação na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Além do indiciamento, as autoridades solicitaram a inclusão do nome da mulher na lista de alerta vermelho da Interpol.
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Investigadores da 11ª DP (Rocinha) constataram que a turista deixou o Brasil em 27 de maio, um dia após o ocorrido, em uma aparente tentativa de evitar a responsabilização criminal pelo ato.
Relembre o caso na Rocinha
O caso ocorreu em 26 de maio e foi registrado em vídeo. Nas imagens, uma turista tenta colocar uma banana em uma sacola usada para arrecadar doações ao fim de uma roda de capoeira.
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O capoeirista Rhian Gerônimo Martins da Silva, conhecido como Nescau, percebeu a ação e afastou a sacola. Outra mulher que acompanhava a turista aparece rindo na gravação.
Na época, Nescau disse que o grupo ficou confuso no início, mas depois percebeu a conotação racista do gesto.
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O episódio na Rocinha ocorreu meses após outro caso de racismo envolvendo uma estrangeira no Rio. No início do ano, a argentina Agostina Páez foi indiciada após imitar um macaco e ofender funcionários de um quiosque em Ipanema.