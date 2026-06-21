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Quem era Robson Barros, ex-paquito da Xuxa que morreu aos 57 anos

Robson Barros, que fez história como paquito de Xuxa, será velado e sepultado neste domingo

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Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
21/06/2026 17:12 - atualizado em 21/06/2026 17:26

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Quem era Robson Barros, ex-paquita da Xuxa que morreu aos 57 anos
Quem era Robson Barros, ex-paquita da Xuxa que morreu aos 57 anos crédito: Tupi

Morreu neste sábado (20/6), em São Paulo, o empresário e ex-assistente de palco Robson Barros, aos 57 anos. Conhecido nacionalmente como um dos integrantes da primeira geração de paquitos da apresentadora Xuxa, a causa de sua morte não foi detalhada pelos familiares que confirmaram o óbito.

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Barros, que também atuou como produtor musical após deixar a vida artística, deixa a esposa e quatro filhos. A notícia do falecimento foi divulgada por meio de publicações de amigos e parentes nas redes sociais.

Carreira na televisão e legado musical

Durante sua trajetória na televisão, ele integrou o elenco fixo do programa "Xou da Xuxa", na TV Globo, entre os anos de 1989 e 1992. No palco, o profissional dividia as atenções com colegas como Cláudio Heinrich, Marcello Faustini, Egon Junior e Alexandre Canhoni.

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O grupo de assistentes chegou a lançar um disco durante o auge do sucesso da atração. Além da parceria com a Rainha dos Baixinhos, Robson também teve uma passagem pela equipe de Sérgio Mallandro antes de focar em sua carreira empresarial no setor fonográfico.

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Cerimônias de despedida na capital paulista

O velório do ex-paquito está programado para este domingo (21/6), das 10h às 14h, no Cemitério Parque Morumby. De acordo com as informações da família, o sepultamento deve ocorrer logo na sequência, no Cemitério de Congonhas.

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