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EM INVESTIGAÇÃO

Órgão com HIV: morre paciente que recebeu transplante no RJ

O episódio ocorreu em outubro de 2024, quando autoridades de saúde confirmaram que seis pacientes receberem órgãos de doadores contaminados

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Anna Karina de Carvalho - repórter da Agência Brasil
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Anna Karina de Carvalho - repórter da Agência Brasil
Repórter
02/04/2026 17:04

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Segundo os advogados que representam o laboratório PSC Lab Saleme, os sócios da empresa irão colaborar com a Justiça.
Após o caso ter sido tornado público, o laboratório PCS Saleme foi interditado pela Vigilância Sanitária estadual crédito: reprodução tv globo

Um dos seis pacientes que recebeu transplante de um órgão infectado pelo vírus HIV, em outubro de 2024, morreu no último dia 18, segundo informações confirmadas nessa quarta-feira (1/4) pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ).

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A vítima era uma mulher, de 64 anos, que estava em acompanhamento médico desde a confirmação da infecção. A causa da morte ainda está em investigação. A SES-RJ lamentou a morte e informou que a paciente recebeu assistência desde o diagnóstico. Ela estava internada em unidade especializada.

Há um ano e cinco meses, ela vinha recebendo total assistência, era monitorada diariamente pela equipe multidisciplinar da pasta. Em julho do ano passado, a paciente foi indenizada pelo governo do estado, divulgou a nota da SES, que disse que continuará a oferecer suporte psicológico aos familiares.

O episódio ocorreu em outubro de 2024, quando autoridades de saúde confirmaram que seis pacientes transplantados no estado do Rio de Janeiro foram infectados por HIV após receberem órgãos de doadores contaminados.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e o Ministério da Saúde, dois doadores testaram positivo para o vírus, o que levou à infecção dos receptores. O caso foi classificado pelas autoridades como sem precedentes e inadmissível.

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Laudo fraudulento

O caso desencadeou uma série de investigações conduzidas por diferentes órgãos, incluindo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Civil e o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (CRM-RJ).

Segundo as investigações, o laboratório PCS Saleme, contratado pelo governo estadual em dezembro de 2023, por intermédio da Fundação Saúde, para fazer exame de sorologia, emitiu laudos fraudulentos, que não acusaram a presença do HIV em órgãos de dois doadores.

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Após o caso ter sido tornado público, o laboratório PCS Saleme foi interditado pela Vigilância Sanitária estadual e o contrato com o governo do estado rescindido. O escândalo provocou a renúncia da direção da Fundação Saúde.

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