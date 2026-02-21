Criança que recebeu transplante de coração danificado morre na Itália

Um menino italiano que recebeu um transplante de coração em dezembro morreu neste sábado (21), em um caso que gerou indignação na Itália devido a uma suposta negligência médica.

Domenico, de dois anos, recebeu um coração que aparentemente foi danificado durante o transporte após entrar em contato direto com gelo seco. Desde então, o menino estava entubado em um hospital em Nápoles, no sul da Itália.

"Acabou. Domenico se foi", disse Patrizia Mercolino à imprensa italiana neste sábado, anunciando a morte do filho. Ela também anunciou a criação de uma fundação em seu nome.

O coração doado teria sido transportado de Bolzano, no norte da Itália, para Nápoles, 800 quilômetros ao sul, em um recipiente inadequado e sem termômetro para detectar a temperatura excessivamente baixa.

O Ministério Público local abriu uma investigação contra seis membros da equipe médica.

Em um comunicado citado pela imprensa italiana, o ministro da Saúde, Orazio Schillaci, afirmou que o caso "chocou toda a Itália".

O ministro expressou preocupação com a possibilidade de as doações de órgãos diminuírem em decorrência desse caso e solicitou "clareza" para garantir a confiança nos serviços médicos do país.

