Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Criança que recebeu transplante de coração danificado morre na Itália

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/02/2026 12:26

compartilhe

SIGA

Um menino italiano que recebeu um transplante de coração em dezembro morreu neste sábado (21), em um caso que gerou indignação na Itália devido a uma suposta negligência médica. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Domenico, de dois anos, recebeu um coração que aparentemente foi danificado durante o transporte após entrar em contato direto com gelo seco. Desde então, o menino estava entubado em um hospital em Nápoles, no sul da Itália. 

"Acabou. Domenico se foi", disse Patrizia Mercolino à imprensa italiana neste sábado, anunciando a morte do filho. Ela também anunciou a criação de uma fundação em seu nome. 

O coração doado teria sido transportado de Bolzano, no norte da Itália, para Nápoles, 800 quilômetros ao sul, em um recipiente inadequado e sem termômetro para detectar a temperatura excessivamente baixa. 

O Ministério Público local abriu uma investigação contra seis membros da equipe médica. 

Em um comunicado citado pela imprensa italiana, o ministro da Saúde, Orazio Schillaci, afirmou que o caso "chocou toda a Itália". 

O ministro expressou preocupação com a possibilidade de as doações de órgãos diminuírem em decorrência desse caso e solicitou "clareza" para garantir a confiança nos serviços médicos do país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dt/cn/dsa/ahg/eg/aa

Tópicos relacionados:

infancia italia saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay