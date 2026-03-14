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Mega-Sena 2984 acumula e premiação pode chegar a R$ 105 milhões

Nenhum apostador acertou os seis números. Próximo sorteio será na terça-feira (17/3)

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14/03/2026 23:52 - atualizado em 14/03/2026 23:55

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Como funciona o bolão oficial da Caixa? Conheça todas as vantagens
Quem busca aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena pode criar um bolão próprio de forma oficial em qualquer casa lotérica crédito: Marcelo Casal Jr/ Agência Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (14/3) o concurso 2984 da Mega-Sena, cujo prêmio principal era de R$ 73.683.372,80. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números e o valor pode chegar a R$ 105 milhões no sorteio de terça (17/3).

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Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 06 - 11 - 15 - 28 - 42 - 60.

Houve 93 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 33.007,73. Outras 5.668 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 892,72.

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A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

Veja como jogar 

Pelo site 

- Acesse o site Loterias Online 

- Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

- Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!" 

- Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha 

- Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo 

- O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay 

- Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra 

- Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta" 

- Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"

- Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada 

Pelo aplicativo 

- Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS 

- Após a introdução, faça login ou cadastre-se 

- Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte" 

- Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha 

- Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela 

- Se quiser fazer outro jogo, repita o procedimento acima. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas" 

- Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento" 

- O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay 

- Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra

- Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não 

Pelo Internet Banking 

- Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha 

- Clique em loterias 

- Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 20h, horário limite para fechamento das apostas) 

- Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela) 

- Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta" 

- Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar" 

- Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento 

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- Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.

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