Timemania: como a loteria ajuda a pagar dívidas dos clubes

A Timemania oferece prêmios que podem chegar a milhões de reais, atraindo a atenção de milhares de apostadores em todo o país. O que muitos não sabem é que, ao registrar um bilhete, o jogador também contribui diretamente para a saúde financeira dos principais clubes de futebol do Brasil. A modalidade foi criada em 2007 justamente com esse duplo objetivo: premiar os sortudos e ajudar os times a quitarem dívidas com o governo.

O mecanismo funciona de forma simples. Cerca de 22% de toda a arrecadação de cada concurso é direcionada para o pagamento de débitos fiscais dos clubes. Ao fazer a aposta, o participante escolhe um “Time do Coração” entre 80 opções disponíveis. Essa escolha determina para qual agremiação será destinada parte do valor arrecadado com aquele bilhete.

Os recursos repassados não podem ser usados para contratações ou despesas do dia a dia. O dinheiro tem um destino específico: o pagamento de dívidas com a União, como débitos relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a outros tributos federais. Dessa forma, a loteria se tornou uma fonte de receita fundamental para que os clubes mantenham sua regularidade fiscal.

Como apostar e concorrer

Para participar da Timemania, o processo é diferente das outras loterias. O apostador precisa seguir dois passos em um único volante:

escolher dez números entre os 80 disponíveis no total;

selecionar um “Time do Coração”.

Em cada concurso, são sorteados sete números e um time. Ganha o prêmio principal quem acerta os sete números. No entanto, também há prêmios para quem faz de três a seis acertos. Há ainda uma premiação de valor fixo de R$ 7,50 para quem acerta o “Time do Coração” sorteado, independentemente do desempenho com os números.

Os sorteios da Timemania ocorrem três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados, por volta das 20h. O valor da aposta única é de R$ 3,50 e permite participar de todas as faixas de premiação. Com essa dinâmica, a loteria se estabelece não apenas como um jogo de sorte, mas como um importante pilar de financiamento para o esporte mais popular do Brasil.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.