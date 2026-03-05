A difícil decisão de levar um familiar para um lar de idosos
O momento envolve questões emocionais e práticas; confira conselhos sobre como lidar com a culpa e escolher o melhor para a família
compartilheSIGA
A decisão de levar um familiar para um lar de idosos está entre as mais complexas que uma família pode enfrentar. O momento, carregado de emoções, envolve questões práticas e um forte sentimento de responsabilidade. Eventos recentes, como o desabamento de um lar de idosos em Belo Horizonte, ocorrido na madrugada desta quinta-feira (5/3), que resultou em múltiplas mortes, intensificam as preocupações e misturam a culpa com a necessidade de garantir segurança e cuidados que nem sempre são possíveis em casa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Lidar com a culpa é o primeiro passo. É comum que filhos e netos sintam que estão abandonando seu ente querido. Essa perspectiva, no entanto, pode ser equivocada. A mudança representa, em muitos casos, um ato de cuidado, buscando um ambiente com estrutura e profissionais capacitados para atender a demandas específicas de saúde e bem-estar que surgem com o envelhecimento.
Leia Mais
-
-
-
Lar de idosas fundado por Chico Xavier faz vaquinha para não fechar
A transição para um lar de idosos não significa o fim dos laços familiares. Pelo contrário, pode qualificar o tempo juntos. Sem a sobrecarga dos cuidados diários, as visitas podem se tornar momentos mais leves e focados no afeto e na convivência, fortalecendo a relação.
O que avaliar na escolha do local
A busca por um lar de idosos adequado exige atenção a detalhes que vão além da aparência. A segurança e a qualidade do serviço são prioridades. Abaixo, listamos alguns pontos cruciais para observar antes de tomar qualquer decisão:
-
Visitas surpresa: visite o local mais de uma vez e, se possível, em horários diferentes e sem agendar. Isso permite observar a rotina real do lugar e a dinâmica entre cuidadores e residentes.
-
Infraestrutura e segurança: verifique a limpeza das áreas comuns e dos quartos. Observe se há rampas de acesso, barras de apoio nos banheiros, extintores de incêndio visíveis e saídas de emergência sinalizadas.
-
Equipe de profissionais: converse com a equipe e observe como interagem com os idosos. O tratamento deve ser respeitoso, paciente e atencioso. Pergunte sobre a qualificação dos cuidadores e a frequência de acompanhamento médico e de enfermagem.
-
Rotina e atividades: informe-se sobre a programação diária. Locais que oferecem atividades de socialização, fisioterapia, terapia ocupacional e lazer contribuem para a saúde física e mental dos residentes.
-
Alimentação: peça para ver o cardápio semanal. Uma dieta balanceada e adaptada às necessidades dos idosos é fundamental. Verifique se há acompanhamento de um nutricionista.
-
Documentação: solicite o alvará de funcionamento da vigilância sanitária e o CNPJ da instituição. Leia o contrato com atenção e esclareça todas as dúvidas sobre valores e serviços inclusos.
-
Converse com outros familiares: se possível, converse com familiares de outros residentes para saber suas impressões sobre o serviço oferecido.
Envolver o idoso na conversa, sempre que sua condição de saúde permitir, é fundamental. Ouvir suas vontades e medos torna o processo mais transparente e colaborativo, ajudando a garantir que a escolha final seja a melhor para todos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.