DESABAMENTO EM BH
Veja fotos do desabamento em lar de idosos em BH
Pelo menos uma pessoa morreu e outras estão soterradas. Corpo de Bombeiros atua no local na manhã desta quinta-feira (5/3) para resgatar as vítimas
Moradores do Bairro Jardim Vitória, em BH, acompanham o resgate do Corpo de Bombeiros Foto: Wellington Barbosa/EM/DA Press
Casa de repouso Pró-Vida, no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), desaba na madrugada desta quinta-feira (5/3) e deixa pelo menos um morto Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
Bombeiros atuam em desabamento em casa de repouso para encontrar vítimas soterradas Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press