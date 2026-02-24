Alerta de temporais atinge 23 estados e o DF

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de chuvas intensas para a maioria dos estados brasileiros e o Distrito Federal, com exceção de Alagoas, Roraima e Sergipe, nesta terça-feira (24/2).

Os avisos, que variam entre os níveis de perigo potencial, perigo e grande perigo, abrangem todas as cinco regiões do país, com previsão de acumulados de chuva significativos, ventos fortes e risco de alagamentos.

O fenômeno é causado pela combinação de calor e alta umidade, que favorece a formação de nuvens carregadas. Essa instabilidade climática pode provocar transtornos em áreas urbanas e rurais, exigindo atenção redobrada da população nas localidades sob alerta.

Quais estados estão em alerta?

As notificações do Inmet englobam diferentes níveis de risco. Os estados com áreas sob maior risco são Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Bahia e Paraná, que estão sob alerta vermelho em algumas regiões.

Em Minas, a região mais afetada pelos temporais é a Zona da Mata. As cidades de Juiz de Fora e Ubá, por exemplo, já registraram 22 mortes e 45 desaparecimentos por consequências das chuvas intensas até o momento, sendo 16 deles em Juiz de Fora e 6 em Ubá. O quadro também deixou centenas de desabrigados.

Os estados de Acre, Amazonas, Ceará, Goiânia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Tocantins, Maranhão, Pará, Piauí, Rondônia, Santa Catarina e o Distrito Federal estão sob alerta laranja, sinalizando perigo.

Já o Amapá e o Rio Grande do Norte estão sob alerta amarelo, sinalizando perigo potencial, o que significa que há riscos de chuvas de até 50 mm/dia e ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h.

Principais riscos para a população

Alagamentos e inundações em áreas rebaixadas e próximas a rios.

Deslizamentos de terra em encostas e áreas de risco geológico.

Queda de galhos de árvores e de estruturas metálicas.

Interrupção no fornecimento de energia elétrica e em sistemas de comunicação.

A previsão indica que a instabilidade climática deve continuar, e no Sudeste, Centro-Oeste e no Norte, as condições para temporais persistem, com pancadas de chuva que podem ocorrer a qualquer hora do dia. A recomendação é acompanhar as atualizações da Defesa Civil de cada município.

