Mega-Sena 2974 acumula e vai a R$ 105 milhões; 10 mineiros acertam a quina

Neste concurso, 108 apostas bateram na trave e acertaram cinco dezenas. Confira os números sorteados

19/02/2026 21:57 - atualizado em 19/02/2026 21:58

A matemática da Mega-Sena: entenda as probabilidades reais de acertar
Mega-Sena 2975 tem prêmio estimado em R$ 105 milhões crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2974, sorteadas nesta quinta-feira (19/2). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é de que chegue a R$ 105 milhões no próximo sorteio, no sábado (21/2).

A Mega-Sena 2974, cuja premiação era de R$ 72 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 03 - 10 - 12 - 19 - 37 - 40. Veja as outras loterias sorteadas desta quinta.

Entre os 108 ganhadores da quina da Mega-Sena 2974, estão dez apostas de Minas Gerais. Os jogos foram feitos nas cidades de: Belo Horizonte, Betim, Coronel Fabriciano (2), Governador Valadares, Montes Claros, Passos, Patos de Minas e Santa Luzia.

Todas as dez apostas foram simples e de seis dezenas. O jogo de Montes Claros foi da modalidade 'Teimosinha' - quando o apostador repete os números para mais de um concurso. Todas os sortudos vão receber R$27.143,02.

Resgate do prêmio


Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso prefira comparecer a uma unidade lotérica, será necessário portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

