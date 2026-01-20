Assine
GROELÂNDIA

Lula critica Trump e diz que americano quer governar o mundo pelo Twitter

Fala foi feita a apoiadores durante evento de entrega de unidades habitacionais na cidade de Rio Grande (RS)

20/01/2026 16:11

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio à investida tarifária e diplomática de Donald Trump contra países europeus com o objetivo de anexar a Groenlândia, o presidente Lula (PT) disse nesta terça-feira (20/1) que o americano "quer governar o mundo pelo Twitter".

Em fala a apoiadores durante evento de entrega de unidades habitacionais na cidade de Rio Grande (RS), Lula disse: "Vocês já perceberam que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? É fantástico. Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala ali da coisa que ele falou". "Vocês acham que é possível, gente?", prosseguiu o petista. "É possível tratar o povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês, se eu achar que vocês são objetos, e não um ser humano?"

