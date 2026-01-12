Lotofácil 3585, Quina 6925 e outras loterias: números sorteados (12/1)

A Caixa sorteou nesta segunda-feira (12/1), a partir das 21h, os concursos da Lotofácil 3585, Quina 6925, Lotomania 2874, Dupla Sena 2911 e Super Sete 797.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas atualiza todos os resultados em tempo real.

Confira as loterias desta segunda-feira (12/1)



Lotofácil 3585 - R$ 1,8 milhão

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 21-25-04-02-19-20-23-13-22-10-09-17-16-01-08



Quina 6925 - R$ 6 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 46-44-09-62-25

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

44 apostas ganhadoras, R$ 10.062,78

3 acertos

4.064 apostas ganhadoras, R$ 103,75

2 acertos

99.035 apostas ganhadoras, R$ 4,25

Próximo sorteio: R$ 7 milhões (13/1)

Lotomania 2874 - R$ 1,3 milhão

São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 86-81-11-15-18-66-45-32-50-78-04-36-76-01-43-48-46-44-80-37

Dupla Sena 2911 - R$ 7,5 milhões

O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas:

1° sorteio: 01-20-23-22-19-25

2° sorteio: 06-21-45-07-37-44



Super Sete 797 - R$ 750 mil

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas

Coluna 1: 3

Coluna 2: 1

Coluna 3: 4

Coluna 4: 8

Coluna 5: 3

Coluna 6: 0

Coluna 7: 6

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.