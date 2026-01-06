CNH Digital: como cadastrar no app CNH do Brasil e suas vantagens

Ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no celular é uma realidade prática e segura para motoristas em todo o Brasil. A versão digital do documento, disponível no aplicativo "CNH do Brasil" (que substituiu a Carteira Digital de Trânsito), tem o mesmo valor jurídico da CNH impressa e pode ser apresentada em qualquer fiscalização de trânsito no país, facilitando o dia a dia de quem dirige.

O processo para obter o documento eletrônico é simples e pode ser feito diretamente pelo smartphone, sem a necessidade de ir a um posto do Detran. A única exigência é que a CNH física tenha um QR Code no verso, um recurso presente em todas as carteiras emitidas a partir de maio de 2017. O aplicativo está disponível gratuitamente para download em celulares com sistemas Android e iOS.

Como cadastrar a CNH Digital

Para ativar a sua carteira de motorista eletrônica, basta seguir um passo a passo rápido. A validação das informações garante que apenas o titular do documento tenha acesso aos dados. Confira as etapas:

Baixe o aplicativo “CNH do Brasil” na loja oficial do seu celular. Faça o login com sua conta do portal Gov.br. Se não tiver um cadastro, será preciso criar um. Dentro do aplicativo, selecione a opção “Habilitação” e, em seguida, “Toque para baixar sua CNH”. Aponte a câmera do celular para o QR Code localizado na parte de trás da sua CNH física. Faça a “prova de vida”, um movimento facial solicitado pelo aplicativo para confirmar sua identidade. Crie uma senha de quatro dígitos que será usada para acessar o documento sempre que precisar.

Após a conclusão dessas etapas, a CNH Digital já estará disponível no aplicativo. Um dos grandes benefícios é que o documento pode ser acessado mesmo que o celular esteja sem internet, pois ele fica armazenado localmente no aparelho. Além disso, o aplicativo reúne outros serviços, como o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) eletrônico e um sistema para consulta de infrações.

A segurança é outro ponto forte. O acesso ao documento é protegido pela senha de quatro dígitos ou pela biometria do celular, como impressão digital ou reconhecimento facial. Em caso de perda ou roubo do smartphone, o motorista pode bloquear o acesso à CNH Digital por meio do portal de serviços do Senatran, garantindo a proteção de suas informações pessoais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria