Policial é arrastado por 300 metros ao tentar abordagem

FOLHAPRESS - Um policial militar foi arrastado por um carro em alta velocidade por 300 metros em Crissiumal (RS), de acordo com a Polícia Civil gaúcha.

O motorista arrancou após tentativa de abordagem, segundo a Polícia Civil, por volta 3h da manhã desse sábado (27/12). Um inquérito foi instaurado para investigar o caso.

O suspeito de conduzir o carro foi alvo de pedido de prisão preventiva. Ele foi acusado de tentativa de homicídio qualificado. Até as 20h deste domingo (28/12), o motorista ainda não havia sido localizado, de acordo com o delegado Willian Garcez.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Crissiumal tem pouco mais de 13 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O município fica a 470 quilômetros de Porto Alegre (RS).