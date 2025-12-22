Lotofácil 3569, Quina 6909 e outras loterias: números sorteados (22/12)

A Caixa sorteou nesta segunda-feira (22/12), a partir das 21h, os concursos da Lotofácil 3569, Quina 6909, Lotomania 2865, Dupla Sena 2902 e Super Sete 788.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas atualizou todos os resultados em tempo real.

Confira as loterias desta segunda-feira (22/12)

Lotofácil 3569 - R$ 1,8 milhão



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 24

Quina 6909 - R$ 8,6 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 09 - 25 - 57 - 63 - 75

Lotomania 2865 - R$ 5,4 milhões

São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 02 - 17 - 25 - 34 - 40 - 41 - 46 - 49 - 52 - 55 - 57 - 63 - 71 - 75 - 76 - 80 - 84 - 88 - 97 - 99

Dupla Sena 2902 - R$ 3,7 milhões

O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas:

1º sorteio: 04 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50

2º sorteio: 02 - 09 - 13 - 23 - 34 - 47

Super Sete 788 - R$ 800 mil

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas

Coluna 1: 1

Coluna 2: 7

Coluna 3: 1

Coluna 4: 2

Coluna 5: 2

Coluna 6: 4

Coluna 7: 0

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.