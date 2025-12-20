Assine
Mega-Sena 2954 acumula; Mega da Virada pode pagar R$ 1 bilhão

Neste concurso, 38 apostas bateram na trave e acertaram cinco dezenas no país. Confira os números sorteados

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
20/12/2025 22:35 - atualizado em 20/12/2025 22:48

Mega da Virada pode pagar R$ 1 bilhão
Mega da Virada pode pagar R$ 1 bilhão crédito: Divulgação / Shutterstock

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2954, sorteadas neste sábado (20/12). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa para o próximo concurso, o da Mega da Virada, em 31 de dezembro, é de R$ 1 bilhão.

A Mega-Sena 2954 teve as seguintes dezenas sorteadas: 37-01-42-44-39-09. Veja as outras loterias sorteadas neste sábado (20/12).

Entre os 38 ganhadores da Quina do concurso 2954 da Mega-Sena, há cinco apostas feitas em Minas Gerais: Belo Horizonte, Curvelo, Juiz de Fora, Nova Lima e Paineiras. Cada aposta vai levar R$ 69.615,66.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

