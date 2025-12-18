Assine
ACUMULOU

Mega-Sena 2953 acumula e vai a R$ 62 milhões; 5 apostas de MG levam a quina

Neste concurso, 61 apostas bateram na trave e acertaram cinco dezenas no país. Confira os números sorteados

18/12/2025 22:52

O que dá para comprar com o prêmio de R$ 8 milhões da Mega-Sena?
Concurso 2953 acumulou e o prêmio pode chegar a R$ 62 milhões no sorteio do próximo sábado (20/12) crédito: EBC

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2953 sorteadas nesta quinta-feira (18/12). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 62 milhões no próximo sorteio, no sábado (20/12).

A Mega-Sena 2953 teve as seguintes dezenas sorteadas: 05 - 10 - 24 - 25 - 47 - 54. Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.

Entre os 61 ganhadores da Quina do concurso 2953 da Mega-Sena, há cinco apostas feitas em Minas Gerais: duas em Belo Horizonte e uma em Fernandes Tourinho, Guarani e Itajubá. Cada aposta vai levar R$ 33.795,16.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

