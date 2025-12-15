Como ter um primeiro encontro mais seguro e agradável; veja dicas

Marcar um primeiro encontro por aplicativo pode gerar uma mistura de empolgação e ansiedade. Para evitar as famosas "dates ruins", que se tornaram assunto recorrente nas redes sociais, adotar algumas medidas simples de planejamento e segurança pode transformar a experiência, tornando-a mais agradável e tranquila para todos os envolvidos.

A preparação começa antes mesmo de sair de casa. Em um cenário onde golpes em aplicativos de relacionamento crescem — a SaferNet Brasil registrou um aumento de 30% em 2024 —, medidas preventivas são a base para garantir que o foco do encontro seja apenas conhecer a outra pessoa. Uma comunicação clara e o estabelecimento de limites desde o início ajudam a alinhar as expectativas e a construir um ambiente de respeito mútuo.

Antes do encontro: priorize a segurança

Opte sempre por locais públicos e movimentados para o primeiro encontro, como um café, um bar ou um parque durante o dia. Evite lugares isolados ou ir à casa da outra pessoa logo de cara. Um ambiente neutro e com outras pessoas ao redor oferece uma camada extra de segurança e conforto para ambos.

Compartilhe os detalhes do encontro com um amigo de confiança. Informe o nome da pessoa, o local, o horário e, se possível, envie a localização em tempo real. Combinar uma mensagem de checagem após um determinado tempo também é uma prática recomendada e muito eficaz.

Tenha controle sobre sua ida e volta. Use seu próprio carro, transporte por aplicativo ou público. Isso garante que você possa ir embora a qualquer momento, sem depender da outra pessoa para uma carona, o que te dá total autonomia sobre a duração do encontro.

Durante o encontro: como ter uma boa experiência

Um primeiro encontro não precisa durar horas. Marcar um café ou um drink rápido é uma ótima opção. Se a conversa fluir, vocês sempre podem estender. A pressão de um jantar longo pode ser desconfortável caso não haja uma boa química inicial entre vocês.

Vá com a mente aberta e sem criar grandes expectativas. O objetivo principal é conhecer alguém novo e ter uma conversa agradável. Nem todo encontro resultará em um relacionamento, e encarar a situação com leveza torna tudo mais fácil e divertido.

Esteja presente na conversa. Evite ficar no celular o tempo todo, pois isso pode passar desinteresse. Manter o contato visual e ouvir com atenção são atitudes que mostram respeito e ajudam a criar uma conexão genuína com a outra pessoa.

Confie na sua intuição. Se algo parecer estranho ou você se sentir desconfortável por qualquer motivo, não hesite em encerrar o encontro educadamente. Sua segurança e seu bem-estar devem vir sempre em primeiro lugar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.