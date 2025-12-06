Campanha que confronta violência contra mulheres domina a internet

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma campanha de conscientização de violência contra a mulher viralizou nas redes sociais ao mostrar homens sendo confrontados com os dados de ocorrências no país. No vídeo, feito pela Prefeitura de Toledo (PR), eles são convidados a citar dez mulheres importantes na vida deles. Em seguida, os participantes começam a listar nomes com familiaridade e carinho: mães, esposas, filhas, tias, primas e amigas.

É então que o tom muda: “Agora escolha três delas para sofrer algum tipo de violência”. O clima de conforto é substituído por um silêncio pesado e expressões de choque. Os olhares dos participantes, focados em detalhes fechados, revelam desconforto, incredulidade e dor.

Após o choque dos depoimentos, o vídeo apresenta as estatísticas. No Brasil, três em cada dez mulheres brasileiras sofreram algum tipo de violência no último ano, seja física, sexual ou psicológica. Outro dado alarmante mostra que 93% dessas agressões acontecem na presença de outras pessoas, o que evidencia como, muitas vezes, casos de violência são naturalizados ou ignorados pelo entorno.

“Não é normal isso”, diz um dos homens com os olhos marejados. “É terrível. É uma realidade muito cruel”, desabafa outro.

“Por isso, não dá praa se calar: nem como vítima, nem como testemunha. Denuncie: ligue 180. Todos contra a violência às mulheres”, escreveu a prefeitura na publicação feita em outubro, mas que só agora viralizou.

Nos comentários, os internautas se comoveram com a campanha. “Homens, precisamos levantar esta bandeira... Nós, homens, precisamos ser fonte de cura”, escreveu um perfil. “Lindo vídeo...a Mas que caia na consciência dos homens, de que eles têm que expandir essa empatia mesmo com mulheres que eles não conheçam”, aconselhou outro.

“Atenção, homens: se você não consegue ver/imaginar sua mãe ou filha ou irmã sofrendo violência, não faça isso com a mãe/irmã/filha de outros. Respeitar a mulher começa em casa, mas não termina aí. Também devemos alertar, explicar e exemplificar o que seria violência psicológica, pois há muita violência velada, verbal e gestual que muitas vezes a mulher sofre e não percebe que está sendo agredida”, disse outro comentário.

O que é violência física?

Espancar;

Atirar objetos, sacudir e apertar os braços;

Estrangular ou sufocar;

Provocar lesões.

O que é violência psicológica?

Ameaçar;

Constranger;

Humilhar;

Manipular;

Proibir de estudar, viajar ou falar com amigos e parentes;

Vigilância constante;

Chantagear;

Ridicularizar;

Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sanidade (Gaslighting).

O que é violência sexual?

Estupro;

Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto;

Impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar;

Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher.

O que é violência patrimonial?

Controlar o dinheiro;

Deixar de pagar pensão;

Destruir documentos pessoais;

Privar de bens, valores ou recursos econômicos;

Causar danos propositais a objetos da mulher.

O que é violência moral?