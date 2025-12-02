Assine
BULLYING

Aluno sofre agressões, perde visão e família acusa escola de omissão

Caso ocorreu na Escola Municipal Leonel Azevedo, no Rio de Janeiro. Mãe diz que buscou ajuda repetidas vezes antes da agressão que causou cegueira

Tupi Digital
Tupi Digital
Repórter
02/12/2025 15:01

Aluno sofre agressões, perde visão e família acusa omissão de escola
Aluno sofre agressões, perde visão e família acusa escola na Ilha do Governador, no Rio, de omissão crédito: Tupi

Um menino de 10 anos perdeu a visão do olho direito depois de ser agredido dentro da Escola Municipal Leonel Azevedo, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro. O caso é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav).

Segundo a mãe, Lidia Loiola Cardoso, o filho é alvo de bullying desde 2023 e já havia sofrido outras agressões, em episódios anteriores, fraturou o pé e deslocou o nariz. Ela afirma que buscou a direção diversas vezes, mas não obteve retorno efetivo.

Lidia conta que o menino tem uma diferença nos olhos por conta de uma deficiência e era constantemente provocado por colegas.


Quando ocorreu a agressão que causou a perda da visão?

De acordo com o relato da família, o caso mais grave aconteceu em 18 de novembro, durante a aula de educação física. O menino teria levado chutes e ao menos um soco no olho direito, dado por alunos mais velhos.

A criança foi atendida inicialmente no Hospital Municipal Evandro Freire e, devido à gravidade, transferida para o Hospital Souza Aguiar, onde recebeu diagnóstico de perda irreversível da visão.

A mãe afirma que o filho sofreu ao menos quatro brigas dentro da escola no último ano. Em uma delas, a irmã também foi agredida ao tentar defendê-lo.

