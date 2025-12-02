Aluno sofre agressões, perde visão e família acusa escola de omissão

Um menino de 10 anos perdeu a visão do olho direito depois de ser agredido dentro da Escola Municipal Leonel Azevedo, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro. O caso é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav).

Segundo a mãe, Lidia Loiola Cardoso, o filho é alvo de bullying desde 2023 e já havia sofrido outras agressões, em episódios anteriores, fraturou o pé e deslocou o nariz. Ela afirma que buscou a direção diversas vezes, mas não obteve retorno efetivo.

Lidia conta que o menino tem uma diferença nos olhos por conta de uma deficiência e era constantemente provocado por colegas.





Quando ocorreu a agressão que causou a perda da visão?

De acordo com o relato da família, o caso mais grave aconteceu em 18 de novembro, durante a aula de educação física. O menino teria levado chutes e ao menos um soco no olho direito, dado por alunos mais velhos.

A criança foi atendida inicialmente no Hospital Municipal Evandro Freire e, devido à gravidade, transferida para o Hospital Souza Aguiar, onde recebeu diagnóstico de perda irreversível da visão.

A mãe afirma que o filho sofreu ao menos quatro brigas dentro da escola no último ano. Em uma delas, a irmã também foi agredida ao tentar defendê-lo.