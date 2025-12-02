Golpistas usam CPF real para criar cobranças falsas que imitam o gov.br

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Receita Federal emitiu um alerta sobre uma nova modalidade de golpe. Criminosos estão utilizando nome e CPF reais dos contribuintes para gerar páginas falsas de cobrança, que imitam o visual do portal gov.br e induzem o pagamento imediato por supostas pendências fiscais.

De acordo com a Receita, a principal estratégia utilizada pelos golpistas é criar um senso de urgência. Os criminosos enviam mensagens com prazos de poucos minutos, ameaçam bloquear o CPF, contas bancárias ou prometem descontos para quem pagar imediatamente.

Segundo o órgão, esse é um claro sinal de fraude. A Receita Federal reforça que não envia mensagens com prazos curtos, não solicita pagamentos por aplicativos e nunca exige ação imediata. Caso receba qualquer comunicação suspeita, o contribuinte deve verificar a informação no site oficial antes de tomar qualquer decisão.

Uma característica que tem preocupado os contribuintes é o uso de dados pessoais verdadeiros nas páginas fraudulentas. Os golpistas exibem nome, CPF e até endereço do cidadão para transmitir credibilidade. No entanto, a Receita Federal reforça que não envia cobranças por aplicativos de mensagem nem por links externos.

Golpistas enviam mensagens via WhatsApp falando sobre pendência financeira Reprodução

As páginas fraudulentas têm aparência muito semelhante ao portal oficial do governo. Elas copiam cores, brasões e até assinaturas, o que pode enganar usuários desatentos. Porém, o endereço do site sempre denuncia a fraude.

A Receita lembra que sites oficiais terminam em gov.br. Qualquer link fora desse padrão é golpe. Para conferir se há pendências reais, o recomendado é sempre digitar manualmente o endereço oficial no navegador, evitando clicar em links recebidos por mensagem.

Onde consultar pendências verdadeiras

Todas as informações verdadeiras sobre dívidas, pendências ou notificações aparecem exclusivamente no e-CAC, o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, acessado pelo site oficial da Receita Federal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O órgão destaca que não envia boletos, não oferece descontos e não compartilha links de pagamento por mensagens ou aplicativos. Qualquer cobrança encaminhada fora do e-CAC deve ser considerada suspeita.