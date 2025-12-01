Cachorro-vinagre: 5 curiosidades sobre o 'fantasma' das matas

O cachorro-vinagre, uma espécie ameaçada de extinção no Brasil, tem aparecido recentemente em algumas regiões do país. Em 2024, câmeras fotográficas capturaram esses animais no interior do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque.

Com o corpo comprido, orelhas arredondadas e pernas curtas, esses animais nascem acinzentados e ganham a coloração castanho-avermelhada ao longo dos anos. As peculiaridades desse animal não se restringem apenas às características físicas; o cachorro-vinagre pode, facilmente, ser reconhecido como um dos animais mais diferenciados da nossa fauna.

Conheça curiosidades sobre o cachorro-vinagre

Vida em grupo

Diferentemente de muitos canídeos selvagens solitários, o cachorro-vinagre vive em bandos de dois a 12 indivíduos, com hábitos predominantemente diurnos. Essa cooperação é fundamental para o sucesso na captura de presas, permitindo que abatam animais maiores que eles próprios.

Habilidades aquáticas

Ele possui uma forte ligação com a água. Suas patas têm membranas entre os dedos, que o transformam em um excelente nadador. Ele não hesita em entrar em rios e lagos para perseguir presas ou simplesmente se deslocar pelo seu território.

Comunicação peculiar

Esqueça os latidos. A comunicação entre os cachorros-vinagre é feita por meio de uma variedade de sons agudos, como ganidos, guinchos e zumbidos. De acordo com o site Onçafari, alguns dessa espécie podem imitar o som de suas presas para atraí-las.

Dieta de caçador

Sua dieta é estritamente carnívora. Caçando em grupo, suas principais presas são grandes roedores, como pacas. Também podem se alimentar de cutias, tatus e até veados de pequeno porte, mostrando sua eficiência como um importante predador.

Status de conservação

O cachorro-vinagre enfrenta sérios riscos. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a espécie tem como principal ameaça a degradação de seu habitat e doenças, como a raiva.

