FAB intercepta avião que entrou no espaço aéreo brasileiro vindo da Venezuela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou um avião monomotor que entrou no espaço aéreo do Brasil a partir da Venezuela na manhã de quarta-feira (19/11).



O piloto da aeronave, de matrícula adulterada, ignorou as ordens da FAB e um tiro de aviso, pousou em uma pista de terra e fugiu.



Os radares detectaram o avião, que entrou no espaço aéreo brasileiro sobrevoando a Terra Indígena Yanomami, por volta das 7h, segundo a FAB.



Dois caças A-29 Super Tucano foram designados para a interceptação. Os militares determinaram que o avião modificasse a rota para pousar em um local indicado pela FAB, medida considerada de intervenção.



Como o piloto ignorou as ordens, chegou a ser disparado um tiro de aviso, segundo a FAB. "Como o piloto permaneceu irredutível, a aeronave foi reclassificada como hostil e passou a estar sujeita ao Tiro de Detenção", disse a Força em comunicado.



Em seguida, o piloto pousou numa pista de terra em Surucucu, local dentro da Terra Indígena Yanomami. De acordo com a FAB, uma equipe de helicóptero até o local para isolar a área e verificou que o piloto havia fugido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Depois, uma equipe de militares do Comando Conjunto Catrimani II neutralizou o avião, que tinha a matrícula adulterada.