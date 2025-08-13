Flipar
Pra quem não viu: Força Aérea intercepta avião que invadiu espaço brasileiro
O piloto da aeronave, sem plano de voo, ignorou as ordens para ir embora e decidiu fazer um pouso forçado em área descampada ao sul da pista de Lábrea, próximo à Rodovia Transamazônica. Ele foi visto botando fogo no avião e fugindo. A Polícia Federal assumiu o caso. Foto: Divulgação Polícia Federal
O episódio mostra uma ação precisa da força aérea do Brasil, que tem renome mundial. Um estudo publicado pela “Global Fire Power”, feito para analisar o poderio das forças militares ao redor do mundo, classificou o Brasil como a 17ª maior força aérea do planeta, logo após a Grécia. Foto: Sgt. P.Silva / Força Aérea Brasileira
A lista considerou 145 países que possuem aviões militares, como caças, bombardeiros, aeronaves de treinamento, transporte e reabastecimento. Foto: WikiImages por Pixabay
De acordo com o levantamento da empresa, no Brasil há 195 helicópteros, 46 caças, 206 aviões de treinamento, 111 de transporte, 72 de ataque, 24 de missão especial e dois aviões-tanque. Foto: Sd. A Soares / Força Aérea Brasileira
A Global Firepower avalia a força aérea de cada país com base em sua classificação anual, considerando todos os tipos de aeronaves em uso pela Força Aérea, Aviação do Exército, Marinha e Fuzileiros Navais. Foto: Robert Waghorn por Pixabay
A classificação da GFP avalia a capacidade de guerra de cada país por terra, mar e ar, usando meios tradicionais. Foto: WikiImages por Pixabay
Para chegar ao ranking final, sÃ£o considerados mais de 60 fatores especÃficos, entre mÃ£o de obra, equipamentos, recursos naturais, finanÃ§as, entre outros. Foto: WikiImages por Pixabay
Com a chegada dos novos caças supersônicos F-39 Gripen, a frota de aeronaves de guerra do Brasil está prestes a aumentar significativamente. Foto: Isac Nóbrega / PR
Após 16 anos de desenvolvimento, o avião fabricado pela empresa sueca "Saab" será incorporado ao 1º Grupo de Defesa Aérea, o esquadrão responsável por introduzir o modelo no Brasil. Foto: Divulgação SAAB
A ideia é que aos poucos o Gripen substitua os F-5M, caças americanos que estão em serviço no Brasil desde 1975 e estavam em processo de modernização pela Embraer até 2020. Foto: divulgação fab
A previsão é que até 2027 o Brasil receba um total de 36 aeronaves modelo F-39 Gripen. Foto: flickr Milan Nykodym
O Gripen tem capacidade de voar a uma velocidade máxima de 2.400 km/h, além de atingir até 16 mil metros de altura. O caça pode ir da cidade do Rio de Janeiro a São Paulo (uma distância de 365 km) em apenas 12 minutos. Foto: flickr Milan Nykodym
Além de contar com modelos de sensores e radares avançados, o Gripen possui um sistema inteligente de detecção de alvos, sendo assim a aeronave mais moderna em operação na América Latina. Veja agora o ranking dos 15 países com a maior força aérea do mundo! Foto: divulgação saab
15º) Reino Unido (664 aeronaves): Fundada em 1º de abril de 1918, ostenta o título de força aérea independente mais antiga do mundo. Os caças Typhoon (foto), bombardeiros B-2 Spirit e drones Reaper são alguns dos modelos mais populares. Foto: flickr Peter Gronemann
14º) Taiwan (750 aeronaves): Foi fundada em 1920 e é chamada oficialmente de Força Aérea da República da China (ROCAF). Caças F-16 Fighting Falcon, Mirage 2000 e AIDC F-CK-1 Ching-kuo (foto) são alguns dos principais da frota taiwanesa. Foto: Toshiro Aoki wikimedia commons
13º) Itália (800 aeronaves): A Aeronautica Militare Italiana (AMI) foi fundada em 28 de março de 1923 e conta com caças como o Eurofighter Typhoon e F-35 Lightning II (foto). Foto: Master Sgt. Donald R. Allen wikimedia commons
12º) Arábia Saudita (914 aeronaves): Fundada em 1950, a Força Aérea da Arábia Saudita (RSAF) é uma das mais antigas e poderosas forças aéreas do Oriente Médio. Recentemente, o país aprovou a compra de modelos F-35 Lightning II (foto) dos EUA. Foto: U.S. Air Force wikimedia commons
11º) Coreia do Norte (951 aeronaves): Fundada em 1945, a Força Aérea da Coreia do Norte (KPAF) é uma das forças aéreas mais reclusas do mundo. Seu arsenal é composto principalmente por caças MiG-19, MiG-21 (foto) e MiG-29 de fabricação soviética. Foto: Gojanovic123456789 wikimedia commons
10º) França (972 aeronaves): A Força Aérea Francesa (Armée de l'Air et de l'Espace) foi fundada em 8 de março de 1909. É a terceira mais antiga do mundo. Os caças Rafale (foto), Mirage 2000 e Alphajet são alguns dos mais famosos da frota. Foto: flickr Tim Felce
9º) Turquia (1.069 aeronaves): A Força Aérea Turca é a segunda mais antiga dos países membros da OTAN. Sua frota inclui caças F-16 Fighting Falcon (foto), F-4E Phantom II e F-35 Lightning II. Foto: Master Sgt. Andy Dunaway wikimedia commons
8º) Egito (1.080 aeronaves): Criada em 1937, a Força Aérea Egípcia (EAF) é a maior força aérea da África. Os modelos F-16 Fighting Falcon (foto), Mirage 2000 e Rafale fazem parte do arsenal Foto: Master Sgt. Benjamin Bloker wikimedia
7º) Paquistão (1.434 aeronaves): A Força Aérea do Paquistão (PAF) foi fundada em 1947 e conta com caças F-16 Fighting Falcon, Mirage III (foto) e JF-17 Thunder. Foto: TSGT CURT EDDINGS wikimedia
6º) Japão (1.459 aeronaves): A Força Aérea de Autodefesa do Japão (JASDF) foi fundada em 1954. Algumas das aeronaves mais famosas da frota são: caças F-15 Eagle (foto), F-35 Lightning II e Mitsubishi F-2. Foto: Staff Sgt. Tony R. Tolley wikimedia commons
5º) Coreia do Sul (1.576 aeronaves): Fundada em 1949, a Força Aérea da República da Coreia (ROKAF) é a maior força aérea da Ásia Oriental. O caça F-15K Slam Eagle é um dos mais populares da frota. Foto: flickr Steve Lynes
4º) Índia (2.296 aeronaves): A Força Aérea Indiana (IAF) foi criada em 8 de outubro de 1932. O arsenal indiano conta com aeronaves Sukhoi Su-30MKI (foto), Dassault Rafale, Mirage 2000 e HAL Tejas. Foto: Vitaly V. Kuzmin wikimedia commons
3º) China (3.304 aeronaves): A Força Aérea do Exército Popular de Libertação (PLAAF) foi fundada em 11 de novembro de 1949 e conta com modelos de aeronave de sua própria fabricação, como o Chengdu J-20. Foto: Alert5 wikimedia commons
2º) Rússia (4.255 aeronaves): Criada em 1918, a segunda maior força aérea do mundo, a Força Aérea Espacial Russa (VVS RF), conta com os poderosos caças Sukhoi Su-35 (foto), Su-30MKK e MiG-35, bombardeiros estratégicos Tu-95MS e Tu-160M. Foto: Aleksandr Markin wikimedia commons
1º) Estados Unidos (13.209 aeronaves): Sem surpreender ninguém, a Força Aérea dos Estados Unidos (USAF) é a maior do mundo em escala. Fundada em 1947, a frota conta com caças F-22 Raptor, F-35 Lightning II, F-15 Eagle e F-16 Fighting Falcon, além dos bombardeiros estratégicos B-2 Spirit (foto) e B-52 Stratofortress. Foto: United States Air Force wikimedia commons
