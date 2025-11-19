Assine
FÉ E PRAZER

'Cristã e boa de cama': sexóloga evangélica ensina como ter prazer no sexo

Kariely de Andrade, sexóloga e fisioterapeuta pélvica, criou um espaço raro onde fé, saúde íntima e dúvidas reais de mulheres cristãs se encontram sem tabus, com base bíblica e científica

Bianca Lucca
Bianca Lucca
Repórter
19/11/2025 15:40

Profissional alia crenças religiosas, evidências clínicas e linguagem direta para orientar casais e mulheres que buscam conciliar espiritualidade e sexualidade
Profissional alia crenças religiosas, evidências clínicas e linguagem direta para orientar casais e mulheres que buscam conciliar espiritualidade e sexualidade crédito: Reprodução / Instagram

A trajetória de Kariely de Andrade, de 27 anos, começou no consultório, mas tomou outro rumo quando ela percebeu que muitas pacientes cristãs chegavam com as mesmas angústias: dor durante a penetração, culpa associada ao desejo, dúvidas sobre limites e medo de pecar. Evangélica e integrante da Assembleia de Deus, ela viu mulheres com problemas semelhantes, que batalhavam internamente entre fé e ciência. 

Ao levar essas discussões para as redes sociais, Kariely decidiu assumir publicamente a fé que molda a visão profissional. A comunidade cresceu rapidamente e hoje ultrapassa um milhão de seguidoras, em grande parte mulheres casadas ou noivas. Pessoas não religiosas também passaram a acompanhar o conteúdo, atraídas pela combinação de linguagem franca e orientação baseada em evidências clínicas.

Nas dúvidas que recebe diariamente — sobre limites na intimidade, consentimento, práticas consideradas pecado e o impacto da pornografia e da masturbação frequente nos relacionamentos —, Kariely segue três pilares: saúde física, desejo mútuo e risco de vício. Ela frequentemente recorre a trechos bíblicos para defender a importância da vida sexual regular entre casais, sempre reforçando que fé e prazer não são opostos.

A abordagem une Bíblia e ciência para conversar sobre temas que vão de sexo oral e métodos contraceptivos à dor na penetração e às práticas que considera incompatíveis com sua leitura religiosa, como o sexo anal, que relaciona a riscos clínicos. Fora das redes, ela se dedica a palestras em igrejas e à venda de cursos on-line voltados a temas como vaginismo e preparação de casais virgens para a vida sexual.

Entre os produtos mais conhecidos está o curso Cristã e Boa de Cama, que promete melhorar a comunicação e ensinar técnicas de intimidade “sem perverter os princípios”. Para Kariely, não existe conflito entre espiritualidade e sexualidade: mulheres cristãs podem viver ambas plenamente, desde que com consciência, responsabilidade e alinhamento aos valores que professam.

