Lotofácil 3538 e outras loterias: confira os números sorteados (13/11)
Caixa também sorteia concursos da Quina 6878, Timemania 2320 e Dia de Sorte 1141 nesta quinta-feira (13/11), no Espaço da Sorte, em São Paulo
A Caixa sorteia nesta quinta-feira (13/11) os concursos da Quina 6878, Lotofácil 3538, Timemania 2320 e Dia de Sorte 1141. O sorteio da Mega-Sena 2940 foi adiado para esta sexta-feira (14/11) por causa do feriado de 15 novembro, quando não haverá sorteios.
O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.
Confira as loterias desta quinta-feira (13/11)
Lotofácil 3538 - R$ 5 milhões
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas:
Premiação
15 acertos:
14 acertos:
13 acertos:
12 acertos:
11 acertos:
Próximo sorteio:
Quina 6878 - R$ 600 mil
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira os números:
Premiação
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
2 acertos:
Próximo sorteio:
Timemania 2320 - R$ 48 milhões
Na Timemania, o participante deve escolher dez números de 01 a 80 e torcer para que sete sejam sorteados. Também é preciso preencher o "Time do Coração".
Confira as dezenas:
Time do Coração:
Premiação
7 acertos:
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
Time do Coração:
Próximo sorteio:
Dia de Sorte 1141 - R$ 2,9 milhões
O jogador tem de cravar sete números de 01 a 31 para embolsar a fortuna. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas.
Confira as dezenas:
Mês da Sorte:
Premiação
7 acertos:
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
Mês da Sorte:
Próximo sorteio:
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.