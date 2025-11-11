Mega-Sena 2939 acumula e vai a R$ 100 milhões; 6 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2939 sorteadas neste terça-feira (11/11). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 100 milhões no próximo sorteio, na quinta-feira (13/11).

A Mega-Sena 2939 teve as seguintes dezenas sorteadas: 22 - 31 - 33 - 37 - 42 - 49. Veja as outras loterias sorteadas nesta terça-feira.

Entre os 77 ganhadores da quina da Mega-Sena 2937 tem 6 mineiros.

As apostas de Minas que acertaram 5 dezenas na Mega-Sena 2939 foram de Araújos, Campestre, Campo Belo, Montes Claros, Uberlândia e Virginópolis.

Cada aposta vai receber R$ 34.767,00.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.