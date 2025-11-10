Resultado do CPNU: saiba quando e como consultar os resultados

A lista de convocados para a prova discursiva, segunda etapa do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) de 2025, será divulgada nesta quarta-feira (12/11).

Milhares de candidatos em todo o país poderão acessar seu desempenho individual na prova objetiva diretamente na página da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a banca responsável pela organização da prova.



O acesso à pontuação exige que o participante utilize seus dados de acesso cadastrados no portal do governo. É preciso ter em mãos o CPF e a senha da conta Gov.br para visualizar as notas e a classificação preliminar.

Como consultar o resultado do CPNU

Acesse a página oficial do concurso no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), na área do candidato (página de acompanhamento). Faça o login com seu CPF e a senha cadastrada na plataforma Gov.br. Certifique-se de que seus dados estão corretos. Após entrar na sua área de candidato, localize a seção de resultados ou acompanhamento. O link para a consulta individual estará em destaque. Ao clicar na opção indicada, o sistema exibirá sua nota detalhada por área de conhecimento, além da pontuação total obtida na prova objetiva.

Próximas etapas do concurso

Os candidatos aprovados na primeira fase devem ficar atentos ao cronograma oficial do CPNU. O envio dos títulos precisa ser realizado entre 13 e 19 de novembro.

A próxima etapa é a prova discursiva, marcada para 7 de dezembro. Em seguida, entre 8 e 17 do mesmo mês, ocorrerão os procedimentos de heteroidentificação para cotas raciais e a avaliação biopsicossocial para vagas de PcD.

A divulgação do resultado preliminar da Avaliação de Títulos será feita em 2 de janeiro de 2026, e a primeira lista de classificação será divulgada em 30 de janeiro.

É importante que os participantes continuem acompanhando as publicações no site da FGV e no Diário Oficial da União. Todas as chamadas e informações sobre as fases posteriores serão divulgadas por esses canais, e o cumprimento dos prazos é de responsabilidade do candidato.

