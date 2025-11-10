Lotofácil 3535, Quina 6875 e outras loterias: números sorteados (10/11)

A Caixa sorteia nesta segunda-feira (10/11), a partir das 21h, os concursos da Lotofácil 3535, Quina 6875, Lotomania 2847, Dupla Sena 2884 e Super Sete 770.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas atualizou todos os resultados em tempo real.

Confira as loterias desta segunda-feira (10/11)

Lotofácil 3535 - R$ 1,8 milhão



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas:

Premiação

15 acertos:

14 acertos:

13 acertos:

12 acertos:

11 acertos:

Próximo sorteio:

Quina 6875 - R$ 7 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas:

Premiação

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

2 acertos:

Próximo sorteio:

Lotomania 2847 - R$ 2 milhões



São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas:

Premiação



20 acertos:

19 acertos:

18 acertos:

17 acertos:

16 acertos:

15 acertos:

0 acerto:

Próximo sorteio:

Dupla Sena 2884 - R$ 1 milhão



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas:

1º sorteio:

2º sorteio:

Premiação



Premiação - 1º Sorteio

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

Próximo sorteio:

Super Sete 770 - R$ 4,2 milhões



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.



Confira as dezenas

Coluna 1:

Coluna 2:

Coluna 3:

Coluna 4:

Coluna 5:

Coluna 6:

Coluna 7:

Premiação

7 acertos:

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

Próximo sorteio:

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.