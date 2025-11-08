Mega-Sena 2938 acumula e vai a R$ 67 milhões; 3 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2938 sorteadas neste sábado (8/11). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 67 milhões no próximo sorteio, na terça-feira (11/11).

A Mega-Sena 2938 teve as seguintes dezenas sorteadas: 10 - 14 - 15 - 35 - 44 - 56. Veja as outras loterias sorteadas neste sábado.

Entre os 65 ganhadores da quina da Mega-Sena 2937 tem 3 mineiros.

As apostas de Minas que acertaram 5 dezenas na Mega-Sena 2937 foram de Belo Horizonte, Pedro Leopoldo e Pratinha.

As apostas foram todas simples e cada uma vai receber R$ 44.047,10.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.