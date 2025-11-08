Chuva de meteoro de novembro vai iluminar o céu do Brasil; veja quando

O espetáculo astronômico mais esperado do mês está prestes a acontecer: a chuva de meteoro de novembro promete iluminar o céu brasileiro. Com dezenas de estrelas cadentes por hora, o fenômeno poderá ser visto a olho nu em diversas regiões do país, especialmente em locais de pouca poluição luminosa.

As chuvas de meteoros ocorrem quando a Terra atravessa regiões do espaço repletas de fragmentos deixados por cometas. Ao entrarem na atmosfera, essas partículas se incendeiam, criando o brilho característico das chamadas "estrelas cadentes".

Em novembro, o destaque é a chuva de meteoro Leônidas, que costuma ocorrer todos os anos, sendo uma das mais intensas e belas da temporada astronômica.

Quando será a chuva de meteoro visível no Brasil

O pico da chuva de meteoros Leônidas está previsto para as madrugadas de 17 e 18 de novembro, com melhor visibilidade entre 2h e 5h da manhã. Nessa janela, é possível observar até 20 meteoros por hora em condições ideais.

Para ter a melhor experiência, busque locais abertos, como praias, campos ou áreas rurais, e evite luzes artificiais. A observação não requer equipamentos — basta paciência e um pouco de escuridão.





Quais são as melhores regiões do Brasil para ver a chuva de meteoro

O fenômeno poderá ser observado em todo o território nacional, mas o Norte e o Nordeste tendem a ter o céu mais limpo no período. No Sul e Sudeste, o ideal é acompanhar a previsão do tempo para garantir boa visibilidade.

Entre os locais mais indicados para assistir à chuva de meteoro estão:

Chapada dos Veadeiros (GO).

Lençóis Maranhenses (MA).

Serra da Mantiqueira (MG/SP).

Interior do Piauí e Ceará.

Como se preparar para observar a chuva de meteoro de novembro

Não é necessário nenhum equipamento, mas algumas medidas tornam a experiência mais confortável e proveitosa. A observação depende principalmente de paciência e de um ambiente escuro e silencioso.

Leve cobertores, cadeiras e repelente, além de desligar lanternas e telas para permitir que os olhos se acostumem à escuridão. A adaptação visual leva cerca de 15 minutos.

Por que vale a pena assistir à chuva de meteoro de novembro

Assistir a um evento como esse é uma experiência que mistura ciência e contemplação. A chuva de meteoros é uma oportunidade única de se conectar com o universo e observar a grandiosidade da natureza em movimento.

Além do espetáculo visual, o evento desperta curiosidade e fascínio, inspirando novas gerações de apaixonados por astronomia. Neste novembro, olhe para o céu e aproveite o brilho mágico da chuva de meteoro.