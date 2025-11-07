Assine
CRIME ORGANIZADO

Comando Vermelho está em todos os confrontos entre facções, aponta Abin

Relatório da agência de inteligência aponta expansão do grupo desde 2013, consolidada em 2024

Gabriella Chain
Gabriella Chain
Repórter
07/11/2025 17:19

Comando Vermelho marca presença em todos os confrontos entre facções no país

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) afirmou que o Comando Vermelho está envolvido em todos os confrontos entre facções criminosas registrados no Brasil. A informação foi apresentada no Senado Federal pelo coordenador-geral de análise de conjuntura da Abin, Pedro de Souza Mesquita, que destacou a presença do grupo em diversas regiões do país.

"A gente tem confronto de grupos organizados no Brasil e todos eles envolvem o Comando Vermelho. Não há confronto de organização criminosa no Brasil hoje, em cada estado, que não envolva o CV", declarou Mesquita.

De acordo com a Abin, o processo de expansão do Comando Vermelho teve início em 2013 e se consolidou em 2024, tornando-se um dos principais desafios à segurança nacional. O relatório também aponta que o Terceiro Comando Puro (TCP), outra facção originada no Rio de Janeiro, está atualmente presente em dez estados brasileiros, além do próprio Rio.

Uma pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelou que cerca de 28 milhões de brasileiros convivem diariamente com facções criminosas e milicianos — o equivalente a 19% da população. O número representa um aumento de cinco pontos percentuais em relação a 2024, quando 23 milhões de pessoas viviam em áreas dominadas por grupos criminosos.

