Comando Vermelho está em todos os confrontos entre facções, aponta Abin
Relatório da agência de inteligência aponta expansão do grupo desde 2013, consolidada em 2024
A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) afirmou que o Comando Vermelho está envolvido em todos os confrontos entre facções criminosas registrados no Brasil. A informação foi apresentada no Senado Federal pelo coordenador-geral de análise de conjuntura da Abin, Pedro de Souza Mesquita, que destacou a presença do grupo em diversas regiões do país.
Leia Mais
"A gente tem confronto de grupos organizados no Brasil e todos eles envolvem o Comando Vermelho. Não há confronto de organização criminosa no Brasil hoje, em cada estado, que não envolva o CV", declarou Mesquita.
De acordo com a Abin, o processo de expansão do Comando Vermelho teve início em 2013 e se consolidou em 2024, tornando-se um dos principais desafios à segurança nacional. O relatório também aponta que o Terceiro Comando Puro (TCP), outra facção originada no Rio de Janeiro, está atualmente presente em dez estados brasileiros, além do próprio Rio.
Uma pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelou que cerca de 28 milhões de brasileiros convivem diariamente com facções criminosas e milicianos — o equivalente a 19% da população. O número representa um aumento de cinco pontos percentuais em relação a 2024, quando 23 milhões de pessoas viviam em áreas dominadas por grupos criminosos.
